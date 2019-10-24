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НАФИ: 70% россиян не делают сбережений
24 октябрь 2019 (10:57)
УрБК, Москва, 24.10.2019. Около 70% россиян не делают сбережений, сообщает «ТАСС» со ссылкой на данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Те же, кто откладывает средства, предпочитают делать это в наличной форме, а не в банке, указано в исследовании сберегательного поведения граждан.
«69% россиян вовсе не делают сбережений. Среди них половина (51%) отметили, что в ближайший год они не смогут накопить средства. Каждый пятый из не имеющих накоплений (21%) посчитал, что вероятность отложить деньги в ближайшее время для него только уменьшится. 17%, напротив, отметили, что их шансы накопить определенную сумму в следующие 12 месяцев возрастут, а значит, они, возможно, начнут делать сбережения», — говорится в исследовании НАФИ.
Треть россиян (31%) в настоящий момент имеют накопления, по сравнению с 2016 годом эта доля выросла на 4 процентных пункта. Сумма, которую россияне считают сбережениями, уменьшилась за последние 6 лет: в 2013 году накоплениями считали сумму в 200 тыс. руб., в 2019 году — 101 тыс. руб. Среди имеющих накопления россиян за два года выросло число тех, у кого размер сбережений увеличился (23% — в 2017 году, 35% — в 2019 году), отмечают в НАФИ.
Растет число россиян, которые уверены, что лучше хранить сбережения в наличной форме, чем на банковском счете: в 2015 году этот вариант выбрали 25% россиян, в 2017 году — 31%, в 2019 году — 32%.
«Доля тех, кто отдал бы предпочтение банковскому вкладу для сбережений, нестабильна и последние четыре года колеблется в диапазоне от 32% до 39% (32% в 2015 году, 39% в 2017 году, 32% в 2019 году)», — отмечается в исследовании.
Интервью проведено в октябре 2019 года. Опрошено 1 тыс. 600 человек в 150 населенных пунктах в 50 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Те же, кто откладывает средства, предпочитают делать это в наличной форме, а не в банке, указано в исследовании сберегательного поведения граждан.
«69% россиян вовсе не делают сбережений. Среди них половина (51%) отметили, что в ближайший год они не смогут накопить средства. Каждый пятый из не имеющих накоплений (21%) посчитал, что вероятность отложить деньги в ближайшее время для него только уменьшится. 17%, напротив, отметили, что их шансы накопить определенную сумму в следующие 12 месяцев возрастут, а значит, они, возможно, начнут делать сбережения», — говорится в исследовании НАФИ.
Треть россиян (31%) в настоящий момент имеют накопления, по сравнению с 2016 годом эта доля выросла на 4 процентных пункта. Сумма, которую россияне считают сбережениями, уменьшилась за последние 6 лет: в 2013 году накоплениями считали сумму в 200 тыс. руб., в 2019 году — 101 тыс. руб. Среди имеющих накопления россиян за два года выросло число тех, у кого размер сбережений увеличился (23% — в 2017 году, 35% — в 2019 году), отмечают в НАФИ.
Растет число россиян, которые уверены, что лучше хранить сбережения в наличной форме, чем на банковском счете: в 2015 году этот вариант выбрали 25% россиян, в 2017 году — 31%, в 2019 году — 32%.
«Доля тех, кто отдал бы предпочтение банковскому вкладу для сбережений, нестабильна и последние четыре года колеблется в диапазоне от 32% до 39% (32% в 2015 году, 39% в 2017 году, 32% в 2019 году)», — отмечается в исследовании.
Интервью проведено в октябре 2019 года. Опрошено 1 тыс. 600 человек в 150 населенных пунктах в 50 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
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