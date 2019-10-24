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В Свердловской области «Первое коллекторское бюро» оштрафовано за навязчивые звонки клиенту банка

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. В Свердловской области НАО «Первое коллекторское бюро» оштрафовано за навязчивые звонки клиенту банка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.



В ведомство поступило заявление от гражданина о нарушении требований федерального закона № 230-ФЗ лицами, действующими в интересах «Первого коллекторского бюро».



«Согласно письменным объяснениям обратившегося, между ним и банком заключен кредитный договор, сумма кредита по которому им полностью погашена. Однако с октября 2018 года ему стали поступать телефонные звонки от сотрудников непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро», которые требовали погасить просроченную задолженность. О передаче кредитного договора третьей стороне он уведомлен не был, сведений об уступке прав требований задолженности у него нет», — уточняют в пресс-службе.



В ходе внеплановой документарной проверки установлено, что взаимодействие «Первого коллекторского бюро» с гражданином осуществлялось посредством направления до 22 текстовых сообщений и телефонных звонков в день, а это нарушение требований подпунктов «а», «б, «в» пункта 2 части 5 статьи 7 федерального закона № 230-ФЗ.



По результатам проведенной внеплановой документарной проверки НАО «ПКБ» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ. Согласно решению суда, юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.

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