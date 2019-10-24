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Бывшему главе Каменска-Уральского изменили меру пресечения

24 октябрь 2019 (09:52)

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. Свердловский областной суд изменил меру пресечения бывшему главе Каменска-Уральского Михаилу Астахову, признанному виновным в получении взятки в размере более 6 млн руб.

«Выслушав все доводы по делу, а также изучив документы, свидетельствующие о плохом состоянии здоровья подсудимого, суд смягчил экс-мэру приговор до 6 лет условно с испытательным сроком на 5 лет», — говорится в сообщении.

Также бывший глава города должен выплатить штраф в размере более 12 млн руб.

Михаил Астахов получил взятку от представителя строительной фирмы за способствование в подписании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по двум муниципальным контрактам на строительство детского сада и двух многоквартирных домов. Ранее суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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