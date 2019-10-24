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Екатеринбург оказался в первой десятке рейтинга самых красивых городов России

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. Екатеринбург занял 10 место в рейтинге самых красивых городов России для осенних путешествий. Об этом сообщает портал «ТурСтат» на основе своего исследования.



Первые три строчки рейтинга заняли Санкт-Петербург (26% голосов), Калининград (10%) и Казань (8%). За ними идут Нижний Новгород с восьмью процентами голосов, Москва (7%), Краснодар (6%), Владивосток (4%), Ростов-на-Дону (4%), Великий Новгород (3%, аналогично Екатеринбургу). В топ-20 попали также Иркутск, Сочи, Ялта, Ярославль, Вологда, Кострома.

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