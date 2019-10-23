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В Челябинской области в III квартале 2019 года было выдано почти 88 тыс. единиц кредитных карт

23 октябрь 2019 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. В Челябинской области в III квартале 2019 года было выдано 87 тыс. 624 единицы кредитных карт, регион по показателю занимает 7 место в стране, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В аналогичный период 2018 года в области выдали 85 тыс. 636 кредитных карт, что на 2,3% ниже, чем в 2019 году.

По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, всего за III квартал 2019 года количество выданных карт увеличилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, поднявшись с 3,12 до 3,25 млн единиц.

При этом в РФ в 2019 году (январь-сентябрь) выдача новых кредитных карт составила 9,17 млн единиц, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (8,12 млн единиц).

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