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В Екатеринбурге продолжается подготовка к Универсиаде-2023

23 октябрь 2019 (17:43)

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. В среду, 23 октября 2019 года, первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик, провел совещание по подготовке к проведению XXXII Всемирной летней Универсиады-2023. Об этом сообщается на официальном портале города.

Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина в своем докладе рассказала, что сегодня разработан проект спортивной программы Универсиады. Столица Урала ожидает прибытия свыше 11 тыс. спортсменов и порядка 150 тыс. гостей студенческих игр из более чем 80 стран. Кроме того, организаторы планируют привлечь около 8 тыс. волонтеров для проведения глобального мероприятия.

Также она отметила, что часть объектов спортивной инфраструктуры Универсиады-2023 уже готова, другую часть предстоит построить. Речь идет о дворце самбо, центре художественной гимнастики, многофункциональной ледовой арене, дворце тенниса и водных видов спорта.

«Проведение соревнований такого уровня, безусловно, привлечёт внимание всего мира. Прошедший чемпионат по футболу оставил после себя большое наследие, которое будет использоваться в рамках спортивного праздника», — добавила Людмила Фитина.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский неоднократно подчеркивал, что выбор уральской столицы местом проведения студенческих игр — большая честь и огромная ответственность.

«Для мегаполиса это серьезный шанс укрепить свои позиции в качестве спортивного и культурного центра, обладающего функциями мировых городов», — сказал Александр Высокинский.

Всемирная летняя Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 15 обязательным и 3 дополнительным видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

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