Новости дня

В Екатеринбурге продолжается подготовка к Универсиаде-2023

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. В среду, 23 октября 2019 года, первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик, провел совещание по подготовке к проведению XXXII Всемирной летней Универсиады-2023. Об этом сообщается на официальном портале города.



Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина в своем докладе рассказала, что сегодня разработан проект спортивной программы Универсиады. Столица Урала ожидает прибытия свыше 11 тыс. спортсменов и порядка 150 тыс. гостей студенческих игр из более чем 80 стран. Кроме того, организаторы планируют привлечь около 8 тыс. волонтеров для проведения глобального мероприятия.



Также она отметила, что часть объектов спортивной инфраструктуры Универсиады-2023 уже готова, другую часть предстоит построить. Речь идет о дворце самбо, центре художественной гимнастики, многофункциональной ледовой арене, дворце тенниса и водных видов спорта.



«Проведение соревнований такого уровня, безусловно, привлечёт внимание всего мира. Прошедший чемпионат по футболу оставил после себя большое наследие, которое будет использоваться в рамках спортивного праздника», — добавила Людмила Фитина.



Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский неоднократно подчеркивал, что выбор уральской столицы местом проведения студенческих игр — большая честь и огромная ответственность.



«Для мегаполиса это серьезный шанс укрепить свои позиции в качестве спортивного и культурного центра, обладающего функциями мировых городов», — сказал Александр Высокинский.



Всемирная летняя Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 15 обязательным и 3 дополнительным видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:43</span><br /><strong>В Екатеринбурге продолжается подготовка к Универсиаде-2023</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. В среду, 23 октября 2019 года, первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик, провел совещание по подготовке к проведению XXXII Всемирной летней Универсиады-2023. Об этом сообщается на официальном портале города. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090828-v-ekaterinburge-prodolzhaetsya-podgotovka-k-universiade-2023.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: