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Начальника цеха прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК наградили знаком «Почетный прокатчик»
23 октябрь 2019 (17:22)
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. Начальник цеха прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК Дмитрий Кавун получил награду «Почетный прокатчик». Она была вручена на XII конгрессе прокатчиков, который проходил в городе Выкса, сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Урал».
Учредителем награды выступает Межрегиональная общественная организация «Объединение прокатчиков». Знак вручается лучшим представителям прокатной отрасли России, внесшим большой вклад в развитие страны.
Дмитрий Кавун работает в цехе почти 25 лет, начинал с должности вальцовщика стана горячей прокатки, стал мастером, а затем заместителем начальника цеха по технологии. Пять лет назад возглавил цех. За добросовестный труд Дмитрий Кавун удостоен звания «Почетный металлург», звания «Мастер I класса», награжден Стелой ЕВРАЗа, почетными грамотами и благодарственными письмами компании, Министерства промышленности и торговли РФ.
ЕВРАЗ НТМК — единственный в России производит двутавры высоких классов прочности С390 и С440. Сегодня в сортаменте цеха прокатки широкополочных балок 305 видов балки. Под руководством Дмитрия Кавуна в ЦПШБ освоено производство строительной балки высокой прочности и около 30 новых профилеразмеров.
Учредителем награды выступает Межрегиональная общественная организация «Объединение прокатчиков». Знак вручается лучшим представителям прокатной отрасли России, внесшим большой вклад в развитие страны.
Дмитрий Кавун работает в цехе почти 25 лет, начинал с должности вальцовщика стана горячей прокатки, стал мастером, а затем заместителем начальника цеха по технологии. Пять лет назад возглавил цех. За добросовестный труд Дмитрий Кавун удостоен звания «Почетный металлург», звания «Мастер I класса», награжден Стелой ЕВРАЗа, почетными грамотами и благодарственными письмами компании, Министерства промышленности и торговли РФ.
ЕВРАЗ НТМК — единственный в России производит двутавры высоких классов прочности С390 и С440. Сегодня в сортаменте цеха прокатки широкополочных балок 305 видов балки. Под руководством Дмитрия Кавуна в ЦПШБ освоено производство строительной балки высокой прочности и около 30 новых профилеразмеров.
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