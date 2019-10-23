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Начальника цеха прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК наградили знаком «Почетный прокатчик»

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. Начальник цеха прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК Дмитрий Кавун получил награду «Почетный прокатчик». Она была вручена на XII конгрессе прокатчиков, который проходил в городе Выкса, сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Урал».



Учредителем награды выступает Межрегиональная общественная организация «Объединение прокатчиков». Знак вручается лучшим представителям прокатной отрасли России, внесшим большой вклад в развитие страны.



Дмитрий Кавун работает в цехе почти 25 лет, начинал с должности вальцовщика стана горячей прокатки, стал мастером, а затем заместителем начальника цеха по технологии. Пять лет назад возглавил цех. За добросовестный труд Дмитрий Кавун удостоен звания «Почетный металлург», звания «Мастер I класса», награжден Стелой ЕВРАЗа, почетными грамотами и благодарственными письмами компании, Министерства промышленности и торговли РФ.



ЕВРАЗ НТМК — единственный в России производит двутавры высоких классов прочности С390 и С440. Сегодня в сортаменте цеха прокатки широкополочных балок 305 видов балки. Под руководством Дмитрия Кавуна в ЦПШБ освоено производство строительной балки высокой прочности и около 30 новых профилеразмеров.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:22</span><br /><strong>Начальника цеха прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК наградили знаком «Почетный прокатчик»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. Начальник цеха прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК Дмитрий Кавун получил награду «Почетный прокатчик». Она была вручена на XII конгрессе прокатчиков, который проходил в городе Выкса, сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Урал».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090827-nachalnika-ceha-prokatki-shirokopolochnyh-balok-evraz-ntmk-nagradili-znakom-pochetnyy-prokatchik.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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