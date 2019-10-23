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Алексей Кудрин считает, что темпы роста экономики РФ будут ниже официального прогноза

УрБК, Москва, 23.10.2019. Показатели российской экономики в этом году будут ниже, чем указано в официальных данных. Об этом написал в Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин.



«Все больше индикаторов говорит, что темпы роста экономики будут ниже официального прогноза: инвестиции в первом полугодии выросли на 0,6%, рост инвестимпорта по году ожидается 0,2%, выпуск инвестпродукции сокращается, индекс PMI — самый низкий за 10 лет», — написал он.



По словам Алексея Кудрина, первый раз задачу бюджетного маневра в пользу образования и здравоохранения ставили 11 лет назад, планируя поднять ВВП по каждой сфере до 5%.



«Это было бы сравнимо с расходами развитых стран. Сейчас эти расходы ниже, чем в 2008 году. В трёхлетнем бюджете этого маневра снова не видим», — заявил глава Счетной палаты.

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