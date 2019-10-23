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Заем под залог ПТС позволит получить деньги в считанные часы









Чтобы оформить



Условия получения кредита под залог ПТС часто выгоднее обычного потребительского. Невысокую процентную ставку гарантирует наличие дорогостоящего залогового имущества. Поэтому кредитные организации идут навстречу заемщикам, которые хотят получить деньги под такую ссуду. Использовать полученные средства можно по своему усмотрению, не указывая целевое направление трат.



Оформляя



Более интересный вариант — это заключение договора, при котором автомобиль остается в эксплуатации собственника. В этом случае он может продолжать использование своего транспортного средства в привычном режиме. В зависимости от требований организации может потребоваться предоставить ей второй комплект ключей от машины. При этом ограничиваются права владельца на продажу или дарение авто.



Кредит под залог паспорта транспортного средства может стать отличной альтернативой в случае, если банки отказываются от выдачи нужной ссуды. Минимальные требования в отношении документального оформления, отсутствие зависимости от кредитной истории, быстрое получение средств позволяет автовладельцам в полной мере использовать данный финансовый инструмент для удовлетворения собственных денежных нужд. Кредитование под залог ПТС является одним из самых простых вариантов получить нужную сумму средств для срочных нужд. В отличие от многих банковских продуктов такая ссуда оформляется в максимально сжатые сроки, достаточно обратиться в финансовую организацию соответствующего профиля. Деньги выдаются заемщику буквально сразу же после подписания договора.Чтобы оформить автозаймы ПТС , потребуется предоставить кредитной организации документ, удостоверяющий личность, свидетельство регистрации транспорта и, соответственно, паспорт транспортного средства. При этом не нужно оформлять справку о доходах или любые другие дополнительные документы. Кроме того, в таком кредитовании не играет роли кредитная история потребителя. Поэтому оформить ссуду могут даже заемщики с действующими займами или просрочками.Условия получения кредита под залог ПТС часто выгоднее обычного потребительского. Невысокую процентную ставку гарантирует наличие дорогостоящего залогового имущества. Поэтому кредитные организации идут навстречу заемщикам, которые хотят получить деньги под такую ссуду. Использовать полученные средства можно по своему усмотрению, не указывая целевое направление трат.Оформляя автозалог под ПТС в разных компаниях, заемщик может рассчитывать и на отличные друг от друга условия сотрудничества. Так, во многих организациях сегодня распространено заключение договора с передачей автомобиля на специальную стоянку до полного погашения ссуды. В этом случае к авто выдвигают более низкие требования, а ставка по ссуде может быть более выгодной. Вместе с тем отказ от использования транспортного средства может повлечь за собой множество неудобств для владельца.Более интересный вариант — это заключение договора, при котором автомобиль остается в эксплуатации собственника. В этом случае он может продолжать использование своего транспортного средства в привычном режиме. В зависимости от требований организации может потребоваться предоставить ей второй комплект ключей от машины. При этом ограничиваются права владельца на продажу или дарение авто.Кредит под залог паспорта транспортного средства может стать отличной альтернативой в случае, если банки отказываются от выдачи нужной ссуды. Минимальные требования в отношении документального оформления, отсутствие зависимости от кредитной истории, быстрое получение средств позволяет автовладельцам в полной мере использовать данный финансовый инструмент для удовлетворения собственных денежных нужд.

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