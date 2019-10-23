Парковочная дискриминация Минтранса

Минтранс РФ решил запретить стоянку коммерческого транспорта во дворах жилых домов. Норма начнет действовать с 1 января 2020 года, и по замыслу, владельцы небольших грузовиков, коммерческих фургонов и такси лишатся возможности оставлять на ночь транспортные средства по месту жительства. Автоправозащитники и предприниматели утверждают, что распоряжение работать не будет. А бизнес недоумевает: на каком основании Минтранс решил регламентировать сферу чужих полномочий?Речь идет о приказе Министерства транспорта РФ от 17 мая 2018 г. № 199 «Об утверждении требований к парковкам (парковочным местам) для обеспечения стоянки транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров на основании договора перевозки или договора фрахтования и (или) грузов на основании договора перевозки (коммерческие перевозки), а также осуществляющим перемещение лиц, кроме водителя, находящихся в транспортном средстве (на нем), и (или) материальных объектов без заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд), в границах городских поселений, городских округов, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя...».Документ подписан министром транспорта Евгением Дитрихом и зарегистрирован в Минюсте РФ 2 августа 2018 года (регистрационный номер 51763).В соответствии с ним утверждены требования к парковкам (парковочным местам) для стоянки транспортных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов. Он подразумевает, что по возвращении из рейса и окончании смены водителя эти транспортные средства нельзя будет оставлять на территории жилых дворов.В среде бизнесменов, занятых перевозками грузов и людей, приказ Минтранса расценивают однозначно: с 1 января будущего года он вводит запрет на парковку грузового транспорта, такси, автомобилей для каршеринга во дворах домов и внутри жилых кварталов. Реакция на документ в большинстве случаев негативная, утверждают участники рынка.Фактически он оставляет без парковок несколько миллионов транспортных средств, которые их владельцы используют для коммерческой деятельности. Под его действие подпадают не только специализированные коммерческие автомобили и мини-грузовики, но и обычные легковые автомобили, например, машины такси или служб доставки. С серьезными трудностями столкнутся их владельцы — миллионы частных предпринимателей, самозанятых граждан и наемных работников, использующих для заработка свои автомобили.Кроме того, запрет на парковку в жилых дворах автоматически принудит владельцев транспортных средств парковать их на платных парковках. Что, в свою очередь, приведет к стоимости всех услуг или снижению и без того небольшой маржи малых предпринимателей.В предпринимательском сообществе возмущены планами. Индивидуальные предприниматели считают, что распоряжение носит дискриминационный характер.«Этот приказ ограничивает права предпринимателей. У меня свой автомобиль, на котором я работаю в такси. У соседа — машина, на которой он развозит пиццу. Это наш бизнес, за счет этой работы мы живем и кормим семьи. Почему нам нельзя парковать наши машины во дворе, который является нашей коллективной собственностью? Где мы их должны оставлять? На платной стоянке за несколько километров от дома? Почему? Чем наши машины отличаются от машин соседей? Мы точно так же платим налоги и платежи за уборку территории. Я считаю, что это чистая дискриминация по признаку профессиональной деятельности, и она недопустима. По этой логике следующим шагом надо запретить предпринимателям жить в обычных жилых домах, выделить для них специальное гетто», — заявил УрБК таксист Алексей Аляпин.Правда, эксперты утверждают, что правовой базы для выполнения приказа нет, поэтому он попросту не будет исполняться. Следовательно, не должен вызывать беспокойства. Во всяком случае, до тех пор, пока не будут внесены соответствующие изменения в другие федеральные акты и регламенты.Предприниматели также удивляются тому, что Минтранс заинтересовался содержанием автомашин в жилых зонах, а не использованием транспортных средств на автодорогах общего пользования.«Не факт, что этот приказ вступит в силу. Например, в нем могут содержаться противоречия другим нормам федерального законодательства, и такие моменты надо смотреть специально. Кроме того, условия стоянки транспорта во дворах жилых домов регламентирует ТСЖ. Каким образом приказ Минтранса учитывает этот момент? Что это вообще за документ?», — задается вопросами президент региональной ассоциации малого бизнеса Владимир Лобок.Он считает, что документ транспортного ведомства создает помехи для ведения предпринимательской деятельности и в случае начала действия увеличит нагрузки на бизнес.В практической реализации планов Минтранса сомневаются и автоправозащитники.«Никаких мер предпринято не будет, потому что нигде в нормативных документах не прописано понятие «коммерческий транспорт». Оно нигде не прописано. Следовательно, нет и ответственности за нарушение правил парковки. Вопросы стоянки регулируются нормами ПДД. В этом случае в правила дорожного движения надо вводить категорию «коммерческий транспорт». Занимается этим ГИБДД, а нормы принимаются на федеральном уровне. Другого уровня решений не существует. Так что механизмов для выполнения этого приказа попросту нет», — заявил УрБК правозащитник из Екатеринбурга Максим Едрышов.Таким образом, житель Екатеринбурга, который владеет такси или коммерческим фургоном, сможет 1 января 2020 года спокойно приехать во двор и поставить машину. Никаких санкций за нарушение приказа Минтранса за это не последует, так как для этого придется вносить изменения в главу 12 КОАП, которая связана с нарушением ПДД.«Особо никто документ не обсуждает, и он не вызывает беспокойства у бизнесменов, занятых перевозками. Все понимают, что это зачем-то сделанный приказ. Приказ ради приказа. Это показывает общую картину происходящего», — добавил собеседник УрБК.Специалисты указывают, что приказ Минтранса № 199 не содержит информации о наказании — размерах штрафов и санкциях в отношении транспортных средств. Например, эвакуации на штрафстоянку. Все это говорит не столько о «сырости» документа, сколько о сомнительности правовых оснований для его появления.