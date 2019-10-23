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Нижний Тагил не получил средства на борьбу с выбросами

23 октябрь 2019 (16:11)

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. Нижний Тагил не получил средства, выделенные из федерального бюджета на борьбу с выбросами. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы, член рабочей группы по реализации эксперимента Алексей Балыбердин.

«В ходе заседания стало ясно, что к квотам готовы практически все: и власти регионов, и муниципалитеты, и даже сами предприятия-источники выбросов, а прорехой в этих стройных рядах стали... федеральные министерства», — подчеркнул Алексей Балыбердин.

По его словам, бюджетные средства волшебным образом в регионы не пришли, так как не были разработаны правила межбюджетных трансферов и подзаконные акты. При этом депутат отметил, что все эти и другие вопросы были обозначены и взяты «на карандаш».

Как рассказал Алексей Балыбердин, на следующем заседании должны представить отчет об устранении недоработок.

Нижний Тагил вошел в число 13 городов России, где будет проходить эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Первое заседание рабочей группы его реализации состоялось сегодня.

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