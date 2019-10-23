Новости дня
Нижний Тагил не получил средства на борьбу с выбросами
23 октябрь 2019 (16:11)
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. Нижний Тагил не получил средства, выделенные из федерального бюджета на борьбу с выбросами. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы, член рабочей группы по реализации эксперимента Алексей Балыбердин.
«В ходе заседания стало ясно, что к квотам готовы практически все: и власти регионов, и муниципалитеты, и даже сами предприятия-источники выбросов, а прорехой в этих стройных рядах стали... федеральные министерства», — подчеркнул Алексей Балыбердин.
По его словам, бюджетные средства волшебным образом в регионы не пришли, так как не были разработаны правила межбюджетных трансферов и подзаконные акты. При этом депутат отметил, что все эти и другие вопросы были обозначены и взяты «на карандаш».
Как рассказал Алексей Балыбердин, на следующем заседании должны представить отчет об устранении недоработок.
Нижний Тагил вошел в число 13 городов России, где будет проходить эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Первое заседание рабочей группы его реализации состоялось сегодня.
«В ходе заседания стало ясно, что к квотам готовы практически все: и власти регионов, и муниципалитеты, и даже сами предприятия-источники выбросов, а прорехой в этих стройных рядах стали... федеральные министерства», — подчеркнул Алексей Балыбердин.
По его словам, бюджетные средства волшебным образом в регионы не пришли, так как не были разработаны правила межбюджетных трансферов и подзаконные акты. При этом депутат отметил, что все эти и другие вопросы были обозначены и взяты «на карандаш».
Как рассказал Алексей Балыбердин, на следующем заседании должны представить отчет об устранении недоработок.
Нижний Тагил вошел в число 13 городов России, где будет проходить эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Первое заседание рабочей группы его реализации состоялось сегодня.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Депутат Госдумы потребовал от Генпрокуратуры разъяснений по поводу тарифа по работе с ТКО регоператора «Рифей»
- Депутат Госдумы из Нижнего Тагила требует обосновать разницу «мусорных» тарифов
- В 2017 году количество выбросов в атмосферу Свердловской области увеличилось на 2,4%
- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Свердловской области за 2014 год составили более 1 млн тонн
- Правительство Свердловской области: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились в связи с сокращением производства электроэнергии на Рефтинской ГРЭС