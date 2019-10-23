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В Свердловской области в III квартале банки увеличили выдачу кредитных карт на 2,7%
23 октябрь 2019 (15:47)
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. В Свердловской области в III квартале 2019 года было выдано 100 тыс. 655 единиц кредитных карт, что на 2,7% выше показателя 2018 года. В целом регион по этому показателю занимает пятое место среди других субъектов РФ, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В аналогичный период 2018 года в области выдали 98 тыс. 009 кредитных карт.
По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, всего за III квартал 2019 года количество выданных карт увеличилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, поднявшись с 3,12 до 3,25 млн единиц.
При этом в РФ в 2019 году (январь-сентябрь) выдача новых кредитных карт составила 9,17 млн единиц, увеличившись на 13,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (8,12 млн единиц).
В аналогичный период 2018 года в области выдали 98 тыс. 009 кредитных карт.
По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, всего за III квартал 2019 года количество выданных карт увеличилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, поднявшись с 3,12 до 3,25 млн единиц.
При этом в РФ в 2019 году (январь-сентябрь) выдача новых кредитных карт составила 9,17 млн единиц, увеличившись на 13,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (8,12 млн единиц).
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