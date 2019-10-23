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ЦБ планирует «заморозить» многие инициативы в регулировании финансового рынка
23 октябрь 2019 (15:03)
Банк России принял решение «заморозить» на 2020 год принятие новых инициатив на финансовом рынке. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на заместителя председателя ЦБ РФ Владимира Чистюхина.
«Мы начали с коллегами обсуждать вопрос об определенной, — не хочется говорить о полной заморозке, — «подморозке» многих наших инициатив, связанных с регулированием, надзором деятельности, рисков профессиональных участников, не только рынка ценных бумаг, но в принципе финансового рынка», — сказал он.
По его словам, ЦБ РФ хочет переосмыслить отчетность — насколько все то, что сделано в рамках внедрения МСФО, на сегодняшний день полноценно работает.
«Мы выпускаем каждый год очень большое количество нормативных актов. В принципе, Центральный банк, если брать все направления нашей деятельности, выпускает свыше 400 актов в год — это очень много. Это не только новые акты, это изменения, конечно же, по всем направлениям деятельности. Я считаю, что в наших силах несколько умерить наши собственные аппетиты», — отметил Владимир Чистюхин.
Кроме того, ЦБ РФ планирует оптимизировать стандарт надзора. Как подчеркнул зампред регулятора, ряд процедур, которые там прописаны, эффективны не в полной мере.
«Вполне возможно, что они тяжелы и несут дополнительную надзорную нагрузку как для тех, кто надзирает, так и для самих поднадзорных. Соответственно, вполне возможно, имеет смысл сосредоточиться на более эффективных вещах», — сказал Владимир Чистюхин.
«Мы начали с коллегами обсуждать вопрос об определенной, — не хочется говорить о полной заморозке, — «подморозке» многих наших инициатив, связанных с регулированием, надзором деятельности, рисков профессиональных участников, не только рынка ценных бумаг, но в принципе финансового рынка», — сказал он.
По его словам, ЦБ РФ хочет переосмыслить отчетность — насколько все то, что сделано в рамках внедрения МСФО, на сегодняшний день полноценно работает.
«Мы выпускаем каждый год очень большое количество нормативных актов. В принципе, Центральный банк, если брать все направления нашей деятельности, выпускает свыше 400 актов в год — это очень много. Это не только новые акты, это изменения, конечно же, по всем направлениям деятельности. Я считаю, что в наших силах несколько умерить наши собственные аппетиты», — отметил Владимир Чистюхин.
Кроме того, ЦБ РФ планирует оптимизировать стандарт надзора. Как подчеркнул зампред регулятора, ряд процедур, которые там прописаны, эффективны не в полной мере.
«Вполне возможно, что они тяжелы и несут дополнительную надзорную нагрузку как для тех, кто надзирает, так и для самих поднадзорных. Соответственно, вполне возможно, имеет смысл сосредоточиться на более эффективных вещах», — сказал Владимир Чистюхин.
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