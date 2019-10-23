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Челябинское УФАС оштрафовало на 9,5 млн рублей участников антиконкурентного соглашения по ремонту лифтов

УрБК, Челябинск, 23.10.2019. Челябинское УФАС оштрафовало участников антиконкурентного соглашения по ремонту лифтов. ООО «Жилкомсервис» обязано выплатить 9,4 млн руб., а «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» — 100 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Также Челябинское УФАС России направило заявление в Арбитражный суд Челябинской области о применении дисквалификации в отношении должностных лиц указанных организаций. Заседание назначено на 12 ноября.



В 2018 году регоператор проводил электронный аукцион на выполнение работ по ремонту или замене 112 лифтов и шахт. Из шести поданных заявок для участия в аукционе было допущено лишь две — ООО «Жилкомсервис» и ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», которое в торгах не участвовало.



С жалобами в УФАС обратились ООО «РУСКО ЛИФТ» и ООО «СКМ», чьи заявки незаконно отклонили. Заказчику предписано рассмотреть их, а составленные в ходе проведения аукциона протоколы отменить.



«Предписания антимонопольного органа исполнены не были, а контракт заключен с ООО «Жилкомсервис», предложившим снижение цены на минимальный шаг аукциона — до 218,6 млн руб. За неисполнение двух предписаний в отношении регоператора вынесены постановления о наложении штрафов на сумму 200 тыс. руб., на его должностное лицо — на сумму 16 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

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