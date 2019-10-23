Новости дня
Челябинское УФАС оштрафовало на 9,5 млн рублей участников антиконкурентного соглашения по ремонту лифтов
23 октябрь 2019 (15:24)
УрБК, Челябинск, 23.10.2019. Челябинское УФАС оштрафовало участников антиконкурентного соглашения по ремонту лифтов. ООО «Жилкомсервис» обязано выплатить 9,4 млн руб., а «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» — 100 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также Челябинское УФАС России направило заявление в Арбитражный суд Челябинской области о применении дисквалификации в отношении должностных лиц указанных организаций. Заседание назначено на 12 ноября.
В 2018 году регоператор проводил электронный аукцион на выполнение работ по ремонту или замене 112 лифтов и шахт. Из шести поданных заявок для участия в аукционе было допущено лишь две — ООО «Жилкомсервис» и ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», которое в торгах не участвовало.
С жалобами в УФАС обратились ООО «РУСКО ЛИФТ» и ООО «СКМ», чьи заявки незаконно отклонили. Заказчику предписано рассмотреть их, а составленные в ходе проведения аукциона протоколы отменить.
«Предписания антимонопольного органа исполнены не были, а контракт заключен с ООО «Жилкомсервис», предложившим снижение цены на минимальный шаг аукциона — до 218,6 млн руб. За неисполнение двух предписаний в отношении регоператора вынесены постановления о наложении штрафов на сумму 200 тыс. руб., на его должностное лицо — на сумму 16 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Также Челябинское УФАС России направило заявление в Арбитражный суд Челябинской области о применении дисквалификации в отношении должностных лиц указанных организаций. Заседание назначено на 12 ноября.
В 2018 году регоператор проводил электронный аукцион на выполнение работ по ремонту или замене 112 лифтов и шахт. Из шести поданных заявок для участия в аукционе было допущено лишь две — ООО «Жилкомсервис» и ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», которое в торгах не участвовало.
С жалобами в УФАС обратились ООО «РУСКО ЛИФТ» и ООО «СКМ», чьи заявки незаконно отклонили. Заказчику предписано рассмотреть их, а составленные в ходе проведения аукциона протоколы отменить.
«Предписания антимонопольного органа исполнены не были, а контракт заключен с ООО «Жилкомсервис», предложившим снижение цены на минимальный шаг аукциона — до 218,6 млн руб. За неисполнение двух предписаний в отношении регоператора вынесены постановления о наложении штрафов на сумму 200 тыс. руб., на его должностное лицо — на сумму 16 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ФАС во второй раз отменила итоги аукциона по ремонту дорог в Челябинске
- В Челябинской области ФАС выявила сговор между региональным оператором капремонта и строительной компанией
- В Челябинске суд оставил в силе решения по аукциону регоператора по капремонту на 219 млн рублей
- Челябинский миндортранс проиграл суды ФАСу по аукциону на капремонт дороги
- Челябинское УФАС России подозревает ООО «Джонсон & Джонсон» в нарушении антимонопольного законодательства при участии в торгах