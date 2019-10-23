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Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 4 коп.

23 октябрь 2019 (15:05)

УрБК, Москва, 23.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 октября 2019 года. Курс долл. США вырос на 16,61 коп. до 63,79 руб., евро — на 4,48 коп. до 70,96 руб.

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