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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в сбыте поддельных денег

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Об этом сообщает пресс-группа УМВД России по Екатеринбургу.



21 октября администрация бара, расположенного по адресу 8 Марта, 120/б, сообщила о том, что один из клиентов рассчитывается купюрами с видимыми признаками подделки. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали гражданина, который успел сбросить пачку из 16 купюр достоинством 5 тыс. руб. Он признался, что деньги принадлежат ему. При осмотре съемной квартиры подозреваемого было обнаружено еще 47 аналогичных купюр с признаками подделки.



«Сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу была установлена личность подозреваемого. Им оказался житель Московской области, ранее судимый за мошенничество, незаконный оборот наркотиков, грабежи и кражи. Гражданин пояснил, что прибыл в Екатеринбург несколько дней назад в гости к своей знакомой, с которой он познакомился на отдыхе за границей. В настоящее время он помещен под стражу. Устанавливается, где и как подозреваемый получил поддельные купюры», — говорится в сообщении.



Полицейские располагают сведениями, что мужчина и ранее сбывал поддельные купюры на территории Екатеринбурга, совершая покупки в различных торговых точках, и просят граждан, пострадавших от действий данного гражданина, обращаться в органы внутренних дел.

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