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«Группа Ренессанс Страхование» выплатит жительнице Екатеринбурга более 3 млн рублей за обман при покупке квартиры
23 октябрь 2019 (14:26)
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. В Екатеринбурге страховая компания «Группа Ренессанс Страхование» выплатит обманутой клиентке риэлторского агентства более 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В июле 2018 года жительница Екатеринбурга решила приобрести недвижимость и заключила договор на оказание услуг по взаимосвязанной продаже и приобретению объектов недвижимости с ООО «АН «Новосел Центр». Согласно договору, риэлторское агентство обязалось продать квартиру гражданки и приобрести для нее другое жилье.
В сентябре того же года женщина в присутствии риэлтора «Новосел Центра» подписала договор купли-продажи новой квартиры, после чего передала 2 млн 200 тыс. руб. лицу, представившемуся собственником квартиры.
«Договор купли-продажи был передан сторонами для государственной регистрации перехода права собственности в Росреестр по Свердловской области. Однако регистрация проведена не была, поскольку, как выяснилось в процессе, собственником приобретаемой квартиры являлось другое лицо. По данному факту в декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — сообщают в областном суде.
Женщина обратилась в ООО «АН «Новосел Центр» с претензией и требованием о возмещении причиненного ей ущерба: оплаченной стоимости квартиры, а также возврате комиссии за риэлторские услуги. ООО «АН «Новосел Центр» возвратило клиентке стоимость оплаченных риэлторских услуг и направило уведомление о наступлении страхового случая в адрес АО «Группа Ренессанс Страхование».
В ноябре 2018 года женщина обратилась к страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения, однако страховая в выплате отказала.
Горожанка подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с «Группы Ренессанс Страхование» страховое возмещение — 2 млн 200 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб., расходы по оплате услуг представителя — 30 тыс. руб. и по оплате госпошлины — 6 тыс. 025 руб., а также штраф.
Решением районного суда с ответчика взыскано страховое возмещение в размере 2 млн 200 тыс. руб., компенсация морального вреда — 5 тыс. руб., расходы по оплате услуг представителя — 12 тыс. руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 1 млн 100 тыс. руб., расходы по оплате госпошлины в размере 6 тыс. 025 руб.
С таким решением не согласился ответчик и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, который оставил без изменений решение Ленинского районного суда Екатеринбурга.
«Группа Ренессанс Страхование» обязана выплатить жительнице Екатеринбурга более 3 млн руб.
В июле 2018 года жительница Екатеринбурга решила приобрести недвижимость и заключила договор на оказание услуг по взаимосвязанной продаже и приобретению объектов недвижимости с ООО «АН «Новосел Центр». Согласно договору, риэлторское агентство обязалось продать квартиру гражданки и приобрести для нее другое жилье.
В сентябре того же года женщина в присутствии риэлтора «Новосел Центра» подписала договор купли-продажи новой квартиры, после чего передала 2 млн 200 тыс. руб. лицу, представившемуся собственником квартиры.
«Договор купли-продажи был передан сторонами для государственной регистрации перехода права собственности в Росреестр по Свердловской области. Однако регистрация проведена не была, поскольку, как выяснилось в процессе, собственником приобретаемой квартиры являлось другое лицо. По данному факту в декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — сообщают в областном суде.
Женщина обратилась в ООО «АН «Новосел Центр» с претензией и требованием о возмещении причиненного ей ущерба: оплаченной стоимости квартиры, а также возврате комиссии за риэлторские услуги. ООО «АН «Новосел Центр» возвратило клиентке стоимость оплаченных риэлторских услуг и направило уведомление о наступлении страхового случая в адрес АО «Группа Ренессанс Страхование».
В ноябре 2018 года женщина обратилась к страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения, однако страховая в выплате отказала.
Горожанка подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с «Группы Ренессанс Страхование» страховое возмещение — 2 млн 200 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб., расходы по оплате услуг представителя — 30 тыс. руб. и по оплате госпошлины — 6 тыс. 025 руб., а также штраф.
Решением районного суда с ответчика взыскано страховое возмещение в размере 2 млн 200 тыс. руб., компенсация морального вреда — 5 тыс. руб., расходы по оплате услуг представителя — 12 тыс. руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 1 млн 100 тыс. руб., расходы по оплате госпошлины в размере 6 тыс. 025 руб.
С таким решением не согласился ответчик и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, который оставил без изменений решение Ленинского районного суда Екатеринбурга.
«Группа Ренессанс Страхование» обязана выплатить жительнице Екатеринбурга более 3 млн руб.
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