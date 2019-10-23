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Группа ЧТПЗ протестировала цифровую систему контроля доставки трубной продукции

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. Группа ЧТПЗ в рамках программы научно-технического сотрудничества с ПАО «Газпром нефть» протестировала цифровое решение для повышения безопасности и качества транспортировки трубной продукции.



По сообщению пресс-службы ПАО «ЧТПЗ», проект предусматривает спутниковый мониторинг доставки заказа в адрес клиента. Пилотная поставка труб объемом 40 т с использованием датчиков контроля, изготовленных на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ), выполнена для месторождений «Газпром нефти» в Ханты-Мансийском автономном округе.



«Группа ЧТПЗ и «Газпром нефть» более 10 лет реализуют программу научно-технического сотрудничества. Компания поставляет трубную продукцию и оборудование для нефтедобычи, а также оказывает нефтесервисные услуги на месторождениях Западной Сибири. Внедрение цифровых технологий в текущие процессы позволит повысить уровень результативности совместной деятельности», — отметил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.



Система спутникового мониторинга определяет параметры работы транспорта, записывает в базу данных информацию о местоположении и состоянии доставляемого груза, которую можно отслеживать через специализированный интерфейс. В автономном режиме датчики работают не менее 14 суток и автоматически сигнализируют диспетчерам при возникновении нештатных ситуаций.



«Ключевая задача применения спутниковой системы мониторинга — повышение качества и безопасности транспортировки продукции. Мы как покупатели заинтересованы во внедрении новых автоматизированных систем для увеличения уровня эффективности взаимодействия с партнерами», — говорит заместитель генерального директора по закупкам материально-технических ресурсов «Газпромнефть-Снабжения» Максим Подгузов.

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