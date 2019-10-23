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ЦБ планирует «заморозить» многие инициативы в регулировании финансового рынка

УрБК, Москва, 23.10.2019. Банк России принял решение «заморозить» на 2020 год принятие новых инициатив на финансовом рынке. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на заместителя председателя ЦБ РФ Владимира Чистюхина.



«Мы начали с коллегами обсуждать вопрос об определенной, — не хочется говорить о полной заморозке, — «подморозке» многих наших инициатив, связанных с регулированием, надзором деятельности, рисков профессиональных участников, не только рынка ценных бумаг, но в принципе финансового рынка», — сказал он.



По его словам, ЦБ РФ хочет переосмыслить отчетность — насколько все то, что сделано в рамках внедрения МСФО, на сегодняшний день полноценно работает.



«Мы выпускаем каждый год очень большое количество нормативных актов. В принципе, Центральный банк, если брать все направления нашей деятельности, выпускает свыше 400 актов в год — это очень много. Это не только новые акты, это изменения, конечно же, по всем направлениям деятельности. Я считаю, что в наших силах несколько умерить наши собственные аппетиты», — отметил Владимир Чистюхин.



Кроме того, ЦБ РФ планирует оптимизировать стандарт надзора. Как подчеркнул зампред регулятора, ряд процедур, которые там прописаны, эффективны не в полной мере.



«Вполне возможно, что они тяжелы и несут дополнительную надзорную нагрузку как для тех, кто надзирает, так и для самих поднадзорных. Соответственно, вполне возможно, имеет смысл сосредоточиться на более эффективных вещах», — сказал Владимир Чистюхин.

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