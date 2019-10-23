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В Екатеринбурге сносят незаконно построенное кафе «Лаззат»

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. В Екатеринбурге сносят незаконно построенное кафе «Лаззат» спустя 3 года после судебного решения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орджоникидзевского района города.



«Это важная победа в борьбе с незаконными НТО, которые, к сожалению, на сегодняшний день остаются «бичом» нашего района. Как вы знаете, здесь все было непросто, было и определенное противодействие со стороны некоторых должностных лиц, которые уже таковыми не являются, благодаря работе правоохранителей. Еще нужно отдать должное прокуратуре Орджоникидзевского района, которая после коррупционного скандала взяла дело под особый контроль. Благодаря координации, мы смогли ликвидировать незаконный бизнес, расчистив поле для тех, кто работает честно, в рамках действующего закона. Это важная, но не последняя победа», — заявил глава администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.



На «Лаззат» многократно поступали жалобы, связанные с антисанитарией, громкой музыкой и незаконной торговлей.



В 2017 году Арбитражный суд Свердловской области принял решение о сносе незаконно установленного кафе. В 2018 году судебный пристав-исполнитель подал ходатайство об прекращении исполнительного производства, ссылаясь на изменения в федеральном законодательстве, суд отказал в его удовлетворении.



18 октября 2019 года владельцам вручили повторное уведомление о сносе. Сегодня, 23 октября, подрядчик администрации Орджоникидзевского района приступил к демонтажу строения. Все расходы на снос объекта будут взысканы в судебном порядке с ООО «ТК «Престиж» — владельца незаконного кафе.

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