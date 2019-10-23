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Жители Челябинской области за пять дней сдали в банки более 1,5 тонн монет
23 октябрь 2019 (12:45)
УрБК, Челябинск, 23.10.2019. Жители Челябинской области в рамках акции «Сбор монет от населения» вернули в денежный оборот 431 тыс. монет разного номинала. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.
«Очень важно, что жители области во время акции приносили монеты на обмен, в том числе, мелких номиналов — 1, 5, 10, 50 коп. Именно такая мелочь необходима при расчетных операциях в магазинах, общественном транспорте, на заправках. В то же время южноуральцы смогли избавиться от груза монет, который у многих копился годами. Мы планируем и дальше проводить подобные акции для населения и финансовых организаций», — отметил заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Олег Молев.
Акция по возврату накопленной у населения мелочи прошла с 9 по 13 сентября в офисах 17 кредитных учреждений, расположенных в Челябинской области. Общая сумма обмененных монет составила 1 млн 350 тыс. 516 руб. 4 коп., вес — 1,62 т. Чаще всего южноуральцы приносили 10 коп., 10 руб. и 1 руб., что составляет соответственно 26%, 22% и 17% от общего количества собранных монет.
Акция «Сбор монет от населения» на Южном Урале прошла во второй раз. В дни ее проведения коммерческие банки отменяют комиссию.
«Очень важно, что жители области во время акции приносили монеты на обмен, в том числе, мелких номиналов — 1, 5, 10, 50 коп. Именно такая мелочь необходима при расчетных операциях в магазинах, общественном транспорте, на заправках. В то же время южноуральцы смогли избавиться от груза монет, который у многих копился годами. Мы планируем и дальше проводить подобные акции для населения и финансовых организаций», — отметил заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Олег Молев.
Акция по возврату накопленной у населения мелочи прошла с 9 по 13 сентября в офисах 17 кредитных учреждений, расположенных в Челябинской области. Общая сумма обмененных монет составила 1 млн 350 тыс. 516 руб. 4 коп., вес — 1,62 т. Чаще всего южноуральцы приносили 10 коп., 10 руб. и 1 руб., что составляет соответственно 26%, 22% и 17% от общего количества собранных монет.
Акция «Сбор монет от населения» на Южном Урале прошла во второй раз. В дни ее проведения коммерческие банки отменяют комиссию.
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