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Малому и среднему бизнесу в РФ пообещали не поднимать налоги в течение шести лет

В России налоговая нагрузка на малый бизнес не увеличится до 2024 года. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на заместителя председателя правительства, министра финансов Антона Силуанова.



«Договорились, что в течение шести лет, до 2024 года никаких налоговых повышений не будет. Это однозначно, и эта позиция будет выдерживаться», — сказал он в эфире «Первого канала».



Антон Силуанов напомнил о такой форме бизнеса как самозанятость, существующая в четырех экспериментальных регионах. На сегодняшний день она очень востребована, и уже зарегистрировано 240 тыс. самозанятых.



«Эта форма бизнеса — технология будущего. Это выход из тени, это задача, которую мы ставили. Зарегистрировался — заплатил 4% налогов, если человек оказывает услуги человеку, и 6% — если услуга оказана предприятию», — сказал глава Минфина РФ.



По его словам, налоговой службе при этом необходимо создать продукт, который сможет выявить предприятия, которые специально переводят своих работников на данную форму, чтобы избежать налоговых выплат.

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