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Малому и среднему бизнесу в РФ пообещали не поднимать налоги в течение шести лет
23 октябрь 2019 (12:04)
В России налоговая нагрузка на малый бизнес не увеличится до 2024 года. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на заместителя председателя правительства, министра финансов Антона Силуанова.
«Договорились, что в течение шести лет, до 2024 года никаких налоговых повышений не будет. Это однозначно, и эта позиция будет выдерживаться», — сказал он в эфире «Первого канала».
Антон Силуанов напомнил о такой форме бизнеса как самозанятость, существующая в четырех экспериментальных регионах. На сегодняшний день она очень востребована, и уже зарегистрировано 240 тыс. самозанятых.
«Эта форма бизнеса — технология будущего. Это выход из тени, это задача, которую мы ставили. Зарегистрировался — заплатил 4% налогов, если человек оказывает услуги человеку, и 6% — если услуга оказана предприятию», — сказал глава Минфина РФ.
По его словам, налоговой службе при этом необходимо создать продукт, который сможет выявить предприятия, которые специально переводят своих работников на данную форму, чтобы избежать налоговых выплат.
«Договорились, что в течение шести лет, до 2024 года никаких налоговых повышений не будет. Это однозначно, и эта позиция будет выдерживаться», — сказал он в эфире «Первого канала».
Антон Силуанов напомнил о такой форме бизнеса как самозанятость, существующая в четырех экспериментальных регионах. На сегодняшний день она очень востребована, и уже зарегистрировано 240 тыс. самозанятых.
«Эта форма бизнеса — технология будущего. Это выход из тени, это задача, которую мы ставили. Зарегистрировался — заплатил 4% налогов, если человек оказывает услуги человеку, и 6% — если услуга оказана предприятию», — сказал глава Минфина РФ.
По его словам, налоговой службе при этом необходимо создать продукт, который сможет выявить предприятия, которые специально переводят своих работников на данную форму, чтобы избежать налоговых выплат.
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