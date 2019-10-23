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В Екатеринбурге с транспортной компании взыскали 1,5 млн рублей задолженности в пользу федерального казначейства
23 октябрь 2019 (12:03)
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. В Екатеринбурге с транспортной компании взыскали 1,5 млн руб. задолженности перед Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.
На исполнении в Чкаловском районном отделе судебных приставов УФССП России по Свердловской области находилось исполнительное производство о взыскании утилизационного сбора за товар.
Судебным приставом-исполнителем должнику было вручено постановление о возбуждении в отношении него исполнительного производства, также вручены требования об исполнении решения суда. Руководитель организации-должника предупрежден об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
Денежные средства взысканы с должника в полном объеме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением в связи с полным погашением задолженности, сообщают в ведомстве.
На исполнении в Чкаловском районном отделе судебных приставов УФССП России по Свердловской области находилось исполнительное производство о взыскании утилизационного сбора за товар.
Судебным приставом-исполнителем должнику было вручено постановление о возбуждении в отношении него исполнительного производства, также вручены требования об исполнении решения суда. Руководитель организации-должника предупрежден об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
Денежные средства взысканы с должника в полном объеме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением в связи с полным погашением задолженности, сообщают в ведомстве.
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