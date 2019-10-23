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Недельные расходы россиян увеличились на 6,4%
23 октябрь 2019 (11:43)
УрБК, Москва, 23.10.2019. На 42-й неделе объем повседневных расходов россиян продемонстрировал сильный рост. В среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 4 тыс. 431 руб., что на 6,4% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщается на сайте исследовательского холдинга «Ромир».
«На 42-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи резко вырос и достиг отметки в 4 тыс. 431 руб. Так, с 14 по 20 октября среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 264 руб. 65 коп. больше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы минувшей недели оказались больше на 81 руб. 83 коп. или на 1,9%. Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за 2019 год, то расходы 42-й недели оказались выше на 49 руб. 70 коп. или на 1,1%», — отмечают в холдинге.
Рост недельных расходов в сравнении с прошлым годом оказался незначительным и не превосходит размер накопленной инфляции. В целом динамика расходов на годовой основе стабильна.
Индекс недельных расходов является показателем, демонстрирующим динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Индекс рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных о потреблении домохозяйств, получаемых посредством панельного исследования Romir Consumer Scan Panel.
Подсчеты основаны на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели.
«На 42-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи резко вырос и достиг отметки в 4 тыс. 431 руб. Так, с 14 по 20 октября среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 264 руб. 65 коп. больше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы минувшей недели оказались больше на 81 руб. 83 коп. или на 1,9%. Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за 2019 год, то расходы 42-й недели оказались выше на 49 руб. 70 коп. или на 1,1%», — отмечают в холдинге.
Рост недельных расходов в сравнении с прошлым годом оказался незначительным и не превосходит размер накопленной инфляции. В целом динамика расходов на годовой основе стабильна.
Индекс недельных расходов является показателем, демонстрирующим динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Индекс рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных о потреблении домохозяйств, получаемых посредством панельного исследования Romir Consumer Scan Panel.
Подсчеты основаны на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели.
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