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В Екатеринбурге пройдет конференция в рамках VII международной модели ООН
23 октябрь 2019 (10:47)
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. В Екатеринбурге 5 ноября 2019 года в 11.00 в рамках международной мини-модели ООН стартует научно-практическая конференция. Мероприятие организовано молодежным Клубом Екатеринбургской международной модели Организации Объединенных Наций при поддержке администрации города.
Члены Клуба в 2018 году выиграли президентский грант на проведение данного мероприятия, которое пройдет с 21 по 24 ноября 2019 года. Формат мини-модели ООН представляет собой молодежную научно-практическую конференцию, в рамках которой участники воссоздают работу настоящей международной организации. Во время конференции участники обсудят различные проблемы, выступая в роли представителей стран-членов ООН. Результатом модели является документ, разработанный участниками — аналог настоящих резолюций Организации Объединенных Наций.
«В 2018 году такой площадкой стала Омская область. В мероприятии приняли участие 400 молодых людей из 25 регионов России и 21 страны. Ожидается, что в этом году в Екатеринбург приедет не меньше гостей», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
Члены Клуба в 2018 году выиграли президентский грант на проведение данного мероприятия, которое пройдет с 21 по 24 ноября 2019 года. Формат мини-модели ООН представляет собой молодежную научно-практическую конференцию, в рамках которой участники воссоздают работу настоящей международной организации. Во время конференции участники обсудят различные проблемы, выступая в роли представителей стран-членов ООН. Результатом модели является документ, разработанный участниками — аналог настоящих резолюций Организации Объединенных Наций.
«В 2018 году такой площадкой стала Омская область. В мероприятии приняли участие 400 молодых людей из 25 регионов России и 21 страны. Ожидается, что в этом году в Екатеринбург приедет не меньше гостей», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
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