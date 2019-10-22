Важно
В Свердловской области количество семей, которым не хватает денег на еду, увеличилось до 0,8%
22 октябрь 2019 (17:47)
В Свердловской области количество семей, которым не хватает денег даже на еду, во II квартале текущего года увеличилось до 0,8%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
При этом доля семей в регионе, которым хватает денег только на еду и одежду, составила 51%, что на 3,4 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале. Все необходимое могут позволить себе купить лишь 7,3% семей.
О возможности покупать еду, одежду и дополнительные товары, но нехватке средств на автомобиль, квартиру и дачу сообщили 32,6% во II квартале, а в предыдущем — 21,8%.
При этом доля семей в регионе, которым хватает денег только на еду и одежду, составила 51%, что на 3,4 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале. Все необходимое могут позволить себе купить лишь 7,3% семей.
О возможности покупать еду, одежду и дополнительные товары, но нехватке средств на автомобиль, квартиру и дачу сообщили 32,6% во II квартале, а в предыдущем — 21,8%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области количество семей, которым не хватает денег на еду, увеличилось до 0,8%
- В Свердловской области только 20% семей могут купить автомобиль за 470 тыс. руб. в кредит
- В Свердловской области только 20% семей могут купить автомобиль за 470 тыс. руб. в кредит
- В I полугодии 63% семей в России тратили больше половины своего бюджета на еду и услуги ЖКХ
- Почти трети семей с ипотекой денег хватает только на еду