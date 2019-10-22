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В Свердловской области количество семей, которым не хватает денег на еду, увеличилось до 0,8%

В Свердловской области количество семей, которым не хватает денег даже на еду, во II квартале текущего года увеличилось до 0,8%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



При этом доля семей в регионе, которым хватает денег только на еду и одежду, составила 51%, что на 3,4 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале. Все необходимое могут позволить себе купить лишь 7,3% семей.



О возможности покупать еду, одежду и дополнительные товары, но нехватке средств на автомобиль, квартиру и дачу сообщили 32,6% во II квартале, а в предыдущем — 21,8%.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:47</span><br /><strong>В Свердловской области количество семей, которым не хватает денег на еду, увеличилось до 0,8%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">В Свердловской области количество семей, которым не хватает денег даже на еду, во II квартале текущего года увеличилось до 0,8%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090794-v-sverdlovskoy-oblasti-kolichestvo-semey-kotorym-ne-hvataet-deneg-na-edu-uvelichilos-do-08.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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