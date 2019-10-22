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Минэкономразвития прогнозирует по итогам 2019 года инфляцию в России ниже 3,8%

УрБК, Москва, 22.10.2019. В России инфляция по итогам 2019 года будет гораздо ниже прогноза Минэкономразвития в 3,8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максима Орешкина.



«Единственное, о чем мы говорили, то, что мы точно видим, что по инфляции мы будем существенно ниже даже нашего прогноза. Мы уже опустились ниже отметки в 3,8%, мы видим, что эта цифра уйдет гораздо ниже на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования», — сказал министр.



По его словам, другие прогнозы на 2019 год Минэкономразвития менять не собирается.

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