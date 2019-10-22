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Из бюджета Челябинской области незаконно выделили 32 млн рублей субсидий на вывоз ТКО
22 октябрь 2019 (16:28)
УрБК, Челябинск, 22.10.2019. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Челябинской области выявило, что в 2018 году из бюджета региона было незаконно выделено 32 млрд руб. субсидий на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
21 октября Комиссия Челябинского УФАС России вынесла решение о признании антиконкурентного соглашения между правительством Челябинской области, министерством экологии Челябинской области, администрацией Челябинска, ООО «Полигон ТБО», МУП «ГорЭкоЦентр» и ООО «ЦКС». Антиконкурентные действия участников данного соглашения были выявлены в связи с прекращением в сентябре 2018 года вывоза на городскую свалку ТКО.
В результате были предоставлены субсидии ООО «Полигон ТБО» на общую сумму свыше 32 млн руб. При этом основания для выделения бюджетных средств отсутствовали, поскольку у компании не имелось выпадающих доходов при захоронении ТКО. Так, у полигона отсутствовали принятые в установленном порядке категории льготных потребителей, а для осуществления деятельности по захоронению (обработке) отходов ООО «Полигон ТБО» ранее был утвержден тариф.
Между МУП «ГорЭкоЦентр» и перевозчиками, управляющими компаниями и ООО «ГорЭкоЦентр+» были прекращены ранее действовавшие договоры. Перевозчики прекратили оказывать услуги по вывозу ТКО, образованных от жилищного фонда.
«В это же время администрацией обеспечена возможность осуществления ООО «ЦКС» деятельности в Челябинске до утверждения ему в установленном порядке единого тарифа. Орган местного самоуправления дал указание МУП «ГорЭкоЦентр», минуя конкурентные процедуры заключения договоров на вывоз ТКО с ООО «ЦКС», что повлекло прекращение договорных отношений с перевозчиками и прекращение ими своей деятельности», — говорится в сообщении.
В результате таких действий ООО «ЦКС» более чем за 3 месяца до начала его деятельности в качестве регоператора приступило к обслуживанию населения Челябинска по вывозу отходов.
За нарушение антимонопольного законодательства в отношении должностных лиц органов власти и органа местного самоуправления, а также в отношении юридических лиц будут возбуждены административные дела.
21 октября Комиссия Челябинского УФАС России вынесла решение о признании антиконкурентного соглашения между правительством Челябинской области, министерством экологии Челябинской области, администрацией Челябинска, ООО «Полигон ТБО», МУП «ГорЭкоЦентр» и ООО «ЦКС». Антиконкурентные действия участников данного соглашения были выявлены в связи с прекращением в сентябре 2018 года вывоза на городскую свалку ТКО.
В результате были предоставлены субсидии ООО «Полигон ТБО» на общую сумму свыше 32 млн руб. При этом основания для выделения бюджетных средств отсутствовали, поскольку у компании не имелось выпадающих доходов при захоронении ТКО. Так, у полигона отсутствовали принятые в установленном порядке категории льготных потребителей, а для осуществления деятельности по захоронению (обработке) отходов ООО «Полигон ТБО» ранее был утвержден тариф.
Между МУП «ГорЭкоЦентр» и перевозчиками, управляющими компаниями и ООО «ГорЭкоЦентр+» были прекращены ранее действовавшие договоры. Перевозчики прекратили оказывать услуги по вывозу ТКО, образованных от жилищного фонда.
«В это же время администрацией обеспечена возможность осуществления ООО «ЦКС» деятельности в Челябинске до утверждения ему в установленном порядке единого тарифа. Орган местного самоуправления дал указание МУП «ГорЭкоЦентр», минуя конкурентные процедуры заключения договоров на вывоз ТКО с ООО «ЦКС», что повлекло прекращение договорных отношений с перевозчиками и прекращение ими своей деятельности», — говорится в сообщении.
В результате таких действий ООО «ЦКС» более чем за 3 месяца до начала его деятельности в качестве регоператора приступило к обслуживанию населения Челябинска по вывозу отходов.
За нарушение антимонопольного законодательства в отношении должностных лиц органов власти и органа местного самоуправления, а также в отношении юридических лиц будут возбуждены административные дела.
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