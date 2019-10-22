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Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — на 25 коп.

22 октябрь 2019 (15:02)

УрБК, Москва, 22.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 октября 2019 года. Курс долл. США снизился на 12,7 коп. до 63,63 руб., евро — на 25 коп. до 70,92 руб.

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