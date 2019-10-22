Новости дня
Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — на 25 коп.
22 октябрь 2019 (15:02)
УрБК, Москва, 22.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 октября 2019 года. Курс долл. США снизился на 12,7 коп. до 63,63 руб., евро — на 25 коп. до 70,92 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США снизился на 11 коп., евро — на 8 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 52 коп., евро — на 56 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 36 коп., евро — на 15 коп.
- Официальный курс доллара США и евро снизился на 20 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 31 коп., евро — на 17 коп.