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За 9 месяцев перевозки Челябинского филиала ПГК в вагонах-хопперах выросли на 26%

УрБК, Челябинск, 22.10.2019. Челябинский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 9 месяцев 2019 года перевез 477 тыс. т грузов в вагонах-хопперах, что на 26% выше аналогичного показателя прошлого года.



По сообщению Управления корпоративных коммуникаций АО «Первая Грузовая Компания», положительная динамика связана с адресной работой с грузовладельцами и привлечением новых клиентов. Максимальный прирост показали такие номенклатуры грузов, как цемент — рост на 48%, до 310 тыс. т, промышленное сырье и формовочные материалы — почти в 4 раза, до 61 тыс. т, огнеупоры — в 2 раза, до 19 тыс. т.



«Рост показателей обусловлен индивидуальным подходом к потребностям ключевых грузоотправителей — «ЕВРОЦЕМЕНТ Груп», «Южно-уральской горно-перерабатывающей компании» (ЮУГПК), «Дюккерхофф Коркино Цемент», «Вишневогорского горно-обогатительного комбината». Кроме того, филиал начал работать с новыми клиентами, например, «Бергауф Строительные Технологии» и «Волгоградским керамическим заводом», — прокомментировал директор Челябинского филиала ПГК Глеб Горбунов.



Объем перевозок внутри России увеличился на 31%, до 468 млн т. Грузы следовали в границах Южно-Уральской железной дороги, а также в направлении Горьковской, Свердловской, Московской и Куйбышевской магистралей. Экспортный грузопоток составил 9 тыс. т. Вагоны направлялись в Республику Беларусь и Казахстан.

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