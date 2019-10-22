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В Свердловской области количество семей, которым не хватает денег на еду, увеличилось до 0,8%

22 октябрь 2019 (13:58)

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. В Свердловской области количество семей, которым не хватает денег даже на еду, во II квартале текущего года увеличилось до 0,8%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

При этом доля семей в регионе, которым хватает денег только на еду и одежду, составила 51%, что на 3,4 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале. Все необходимое могут позволить себе купить лишь 7,3% семей.

О возможности покупать еду, одежду и дополнительные товары, но нехватке средств на автомобиль, квартиру и дачу сообщили 32,6% во II квартале, а в предыдущем — 21,8%.

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