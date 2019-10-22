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Гордума Екатеринбурга отказалась утверждать новые ставки налога на недвижимость для физлиц

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Депутаты гордумы Екатеринбурга не утвердили новые ставки налога на недвижимость для физических лиц из расчета кадастровой оценки жилья. Принятие такого решения до 1 января будущего года требует Налоговый кодекс РФ. Вопрос рассмотрят на следующем заседании, и если проект не утвердят, то бюджет Екатеринбурга может лишиться порядка 200 млн руб. налоговых сборов.



Докладчиком по вопросу выступила замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам финансов и экономики Марина Андрусь, которая озвучила новые размеры налоговых ставок. По ее словам, для квартир с кадастровой стоимостью до 3 млн руб. предлагается установить ставку в 0,1%, стоимостью 3-4 млн руб. — 0,2%, 4-6 млн руб. — 0,25%, а для квартир с кадастровой стоимостью более 6 млн руб. — 0,3%.



В свою очередь, для комнат ценой до 1 млн руб. предлагается ставка в размере 0,1%, стоимостью 1-2 млн руб. — 0,15%, выше — 0,3%. Для индивидуальных жилых домов администрация города рассчитала ставки в размере 0,15%, 0,2% и 0,3%.



«Мы не должны сильно снизить доход в бюджет города, потому что налог на имущество физических лиц является местным налогом и 100% его зачисляется в бюджет города. Также мы можем изменить ставки в меньшую сторону в любой момент, улучшив положение налогоплательщиков. Мы оставляем себе возможность привести всех в равные возможности после принятия закона Свердловской области», — отметила Марина Андрусь.



При этом в отличие от ряда других крупных городов России, власти Екатеринбурга предлагают сохранить льготы в расчете налога на недвижимость для физических лиц для 15 категорий налогоплательщиков.



На это обратил внимание депутат Владимир Крицкий, который призвал коллег проголосовать за проект постановления.



«Найдите мне в другом крупном городе льготу, найдите мне в другом из крупных городов 15 категорий льготников — их там нет. Я считаю, что это постановление надо принимать, мы должны это сделать до 2020 года. Я напоминаю, что данная ставка начнет действовать с 2021 года. Если мы увидим, что произошел перекос, то можно будет внести изменения, облегчив налоги. В данный момент времени я не вижу никакой критической ситуации. Я призываю проголосовать», — заявил депутат.



Тем не менее большинством голосов проект решения был отклонен. В этой связи администрация Екатеринбурга снова внесет проект на рассмотрение профильной комиссии, а после вынесет на заседание гордумы. Но если и после этого решение не будет принято, тогда собственники всех жилых объектов будут платить налог по ставке 0,1%.

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