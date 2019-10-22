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Гордума Екатеринбурга отказалась утверждать новые ставки налога на недвижимость для физлиц
22 октябрь 2019 (13:43)
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Депутаты гордумы Екатеринбурга не утвердили новые ставки налога на недвижимость для физических лиц из расчета кадастровой оценки жилья. Принятие такого решения до 1 января будущего года требует Налоговый кодекс РФ. Вопрос рассмотрят на следующем заседании, и если проект не утвердят, то бюджет Екатеринбурга может лишиться порядка 200 млн руб. налоговых сборов.
Докладчиком по вопросу выступила замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам финансов и экономики Марина Андрусь, которая озвучила новые размеры налоговых ставок. По ее словам, для квартир с кадастровой стоимостью до 3 млн руб. предлагается установить ставку в 0,1%, стоимостью 3-4 млн руб. — 0,2%, 4-6 млн руб. — 0,25%, а для квартир с кадастровой стоимостью более 6 млн руб. — 0,3%.
В свою очередь, для комнат ценой до 1 млн руб. предлагается ставка в размере 0,1%, стоимостью 1-2 млн руб. — 0,15%, выше — 0,3%. Для индивидуальных жилых домов администрация города рассчитала ставки в размере 0,15%, 0,2% и 0,3%.
«Мы не должны сильно снизить доход в бюджет города, потому что налог на имущество физических лиц является местным налогом и 100% его зачисляется в бюджет города. Также мы можем изменить ставки в меньшую сторону в любой момент, улучшив положение налогоплательщиков. Мы оставляем себе возможность привести всех в равные возможности после принятия закона Свердловской области», — отметила Марина Андрусь.
При этом в отличие от ряда других крупных городов России, власти Екатеринбурга предлагают сохранить льготы в расчете налога на недвижимость для физических лиц для 15 категорий налогоплательщиков.
На это обратил внимание депутат Владимир Крицкий, который призвал коллег проголосовать за проект постановления.
«Найдите мне в другом крупном городе льготу, найдите мне в другом из крупных городов 15 категорий льготников — их там нет. Я считаю, что это постановление надо принимать, мы должны это сделать до 2020 года. Я напоминаю, что данная ставка начнет действовать с 2021 года. Если мы увидим, что произошел перекос, то можно будет внести изменения, облегчив налоги. В данный момент времени я не вижу никакой критической ситуации. Я призываю проголосовать», — заявил депутат.
Тем не менее большинством голосов проект решения был отклонен. В этой связи администрация Екатеринбурга снова внесет проект на рассмотрение профильной комиссии, а после вынесет на заседание гордумы. Но если и после этого решение не будет принято, тогда собственники всех жилых объектов будут платить налог по ставке 0,1%.
Докладчиком по вопросу выступила замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам финансов и экономики Марина Андрусь, которая озвучила новые размеры налоговых ставок. По ее словам, для квартир с кадастровой стоимостью до 3 млн руб. предлагается установить ставку в 0,1%, стоимостью 3-4 млн руб. — 0,2%, 4-6 млн руб. — 0,25%, а для квартир с кадастровой стоимостью более 6 млн руб. — 0,3%.
В свою очередь, для комнат ценой до 1 млн руб. предлагается ставка в размере 0,1%, стоимостью 1-2 млн руб. — 0,15%, выше — 0,3%. Для индивидуальных жилых домов администрация города рассчитала ставки в размере 0,15%, 0,2% и 0,3%.
«Мы не должны сильно снизить доход в бюджет города, потому что налог на имущество физических лиц является местным налогом и 100% его зачисляется в бюджет города. Также мы можем изменить ставки в меньшую сторону в любой момент, улучшив положение налогоплательщиков. Мы оставляем себе возможность привести всех в равные возможности после принятия закона Свердловской области», — отметила Марина Андрусь.
При этом в отличие от ряда других крупных городов России, власти Екатеринбурга предлагают сохранить льготы в расчете налога на недвижимость для физических лиц для 15 категорий налогоплательщиков.
На это обратил внимание депутат Владимир Крицкий, который призвал коллег проголосовать за проект постановления.
«Найдите мне в другом крупном городе льготу, найдите мне в другом из крупных городов 15 категорий льготников — их там нет. Я считаю, что это постановление надо принимать, мы должны это сделать до 2020 года. Я напоминаю, что данная ставка начнет действовать с 2021 года. Если мы увидим, что произошел перекос, то можно будет внести изменения, облегчив налоги. В данный момент времени я не вижу никакой критической ситуации. Я призываю проголосовать», — заявил депутат.
Тем не менее большинством голосов проект решения был отклонен. В этой связи администрация Екатеринбурга снова внесет проект на рассмотрение профильной комиссии, а после вынесет на заседание гордумы. Но если и после этого решение не будет принято, тогда собственники всех жилых объектов будут платить налог по ставке 0,1%.
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