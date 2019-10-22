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Группа ЧТПЗ и ММК провели 25-й координационный совет по вопросам стратегического сотрудничества
22 октябрь 2019 (12:57)
УрБК, Челябинск, 22.10.2019. Группа ЧТПЗ и Магнитогорский металлургический комбинат провели юбилейный координационный совет по вопросам стратегического сотрудничества. В совещании приняли участие директор по закупкам и логистике ПАО «ЧТПЗ» Алексей Тальников, заместитель генерального директора ПАО «ММК» по продажам Сергей Ушаков, представители технической, производственной и коммерческой служб компаний.
Как сообщает пресс-служба ПАО «ЧТПЗ», Магнитогорский металлургический комбинат — один из основных поставщиков металла для Группы ЧТПЗ. За 9 месяцев 2019 года прирост объема отгрузок составил более 60 тыс. т.
«Как многолетние стратегические партнеры, Группа ЧТПЗ и Магнитогорский металлургический комбинат всегда нацелены на взаимовыгодное и продуктивное сотрудничество. Так, компании выразили намерение развивать общую информационную систему в части согласования технических и номенклатурных справочников, обмена онлайн-локацией транспорта и оформления отгрузочных документов, с конечной целью сокращения сроков размещения заказов и доставки», — отметил начальник управления по стратегическим взаимодействиям Группы ЧТПЗ Александр Голодягин.
«Группа ЧТПЗ и ММК, связанные долгосрочным взаимовыгодным партнерством, реализуют стратегическую программу сотрудничества, направленную на обеспечение нефтегазовых компаний России высококачественной трубной продукцией. В адрес предприятий трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Магнитогорский металлургический комбинат традиционно поставляет высококачественный листовой и рулонный металлопрокат. По мнению руководства обеих компаний, тесное взаимодействие ЧТПЗ и ММК является успешным примером внутрирегиональной кооперации», — подчеркнул заместитель генерального директора ПАО «ММК» по продажам Сергей Ушаков.
В ходе совещания стороны обсудили планы совместного участия в проектах 2020 года. Особое внимание участники встречи уделили вопросам качества продукции, оптимизации процессов логистики и подвели итоги сотрудничества в 2019 году.
Как сообщает пресс-служба ПАО «ЧТПЗ», Магнитогорский металлургический комбинат — один из основных поставщиков металла для Группы ЧТПЗ. За 9 месяцев 2019 года прирост объема отгрузок составил более 60 тыс. т.
«Как многолетние стратегические партнеры, Группа ЧТПЗ и Магнитогорский металлургический комбинат всегда нацелены на взаимовыгодное и продуктивное сотрудничество. Так, компании выразили намерение развивать общую информационную систему в части согласования технических и номенклатурных справочников, обмена онлайн-локацией транспорта и оформления отгрузочных документов, с конечной целью сокращения сроков размещения заказов и доставки», — отметил начальник управления по стратегическим взаимодействиям Группы ЧТПЗ Александр Голодягин.
«Группа ЧТПЗ и ММК, связанные долгосрочным взаимовыгодным партнерством, реализуют стратегическую программу сотрудничества, направленную на обеспечение нефтегазовых компаний России высококачественной трубной продукцией. В адрес предприятий трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Магнитогорский металлургический комбинат традиционно поставляет высококачественный листовой и рулонный металлопрокат. По мнению руководства обеих компаний, тесное взаимодействие ЧТПЗ и ММК является успешным примером внутрирегиональной кооперации», — подчеркнул заместитель генерального директора ПАО «ММК» по продажам Сергей Ушаков.
В ходе совещания стороны обсудили планы совместного участия в проектах 2020 года. Особое внимание участники встречи уделили вопросам качества продукции, оптимизации процессов логистики и подвели итоги сотрудничества в 2019 году.
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