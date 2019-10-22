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Депутаты ЕГД обратились к губернатору Среднего Урала с просьбой пересмотреть налоговые ставки на имущество организаций

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Екатеринбургская городская дума (ЕГД) на заседании 22 октября 2019 года приняла обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию о введении переходного периода для оценки кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, которая станет налоговой базой для исчисления налога на имущество организаций.



Поводом для этого стали многочисленные обращения к депутатам со стороны предпринимательского сообщества. Как указано в тексте обращения на имя губернатора и областных депутатов, коммерсанты обеспокоенные ситуацией, сложившейся в связи с применением с 1 января 2020 года новой оценки кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. Она является налоговой базой для исчисления налога на имущество организаций, установленного законом Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций».



«Применение указанной оценки кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества неминуемо повлечет за собой существенное увеличение налоговой нагрузки на предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и Свердловской области, а именно, — к увеличению налога на имущество организаций в несколько раз», — говорится в тексте обращения.



По мнению профессионального сообщества, данная ситуация приобретает широкий общественный резонанс среди предпринимательского сообщества.



«Увеличение налоговой нагрузки отразится в первую очередь на субъектах, ведущих хозяйственную деятельность, приведет к снижению инвестиционной активности, производительности труда. Например, федеральные торговые сети, как правило, арендуют объекты недвижимости, и, как следствие, не платят налог на имущество, что ставит местных и федеральных предпринимателей в неравные конкурентные условия. Пострадает и малый бизнес, который осуществляет свою деятельность в небольших помещениях, расположенных в административно-деловых центрах», — сказано в документе.



Как заявили на сегодняшнем заседании депутаты гордумы, по информации Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, кадастровая оценка стоимости объектов недвижимости приведет к тому, что налогооблагаемая база увеличится более чем в два раза. По мнению бизнеса, это увеличит налог на имущество организаций, который может вырасти в 14 и более раз.



В результате большинство депутатов проголосовали за положительное принятие решения. Текст обращения о пересмотре налоговых ставок на имущество организаций и введении переходного периода будет направлен главе региона и в свердловское Заксобрание.

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