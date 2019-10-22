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Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%
22 октябрь 2019 (12:05)
Спрос на бензин в России в 2019 году показал рекорд падения за четыре года, снизившись на 1%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на расчеты опрошенных аналитиков.
За последние 10 лет заметное падение наблюдалось только в 2015 году — 1,9%. В 2016 и 2017 годах спрос снижался на 0,4% и 0,3% соответственно, а в 2018 году он вырос на 0,4%.
«Уменьшение спроса связано не только с ценами на бензин, которые в этом году растут минимально, полагают эксперты. Эксплуатация автомобиля в целом стоит недешево — транспортный налог, расходы на парковку, штрафы. Поэтому в крупных городах люди начинают чаще использовать другие способы передвижения, например, общественный транспорт или такси. Последние же активнее переходят на газ», — отмечает издание.
За последние 10 лет заметное падение наблюдалось только в 2015 году — 1,9%. В 2016 и 2017 годах спрос снижался на 0,4% и 0,3% соответственно, а в 2018 году он вырос на 0,4%.
«Уменьшение спроса связано не только с ценами на бензин, которые в этом году растут минимально, полагают эксперты. Эксплуатация автомобиля в целом стоит недешево — транспортный налог, расходы на парковку, штрафы. Поэтому в крупных городах люди начинают чаще использовать другие способы передвижения, например, общественный транспорт или такси. Последние же активнее переходят на газ», — отмечает издание.
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