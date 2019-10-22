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Распадская угольная компания выделила 2,7 млн рублей на обустройство детских площадок в Калтанском городском округе

22 октябрь 2019 (11:46)

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. В Калтанском городском округе открылись новые площадки для детского досуга и занятий воркаутом. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа).

Детская игровая площадка появилась в поселке Малышев Лог. Еще одна игровая и две спортивных расположились на улицах Калтана. Средства на приобретение игровых комплексов и уличных тренажеров, а также на благоустройство площадок выделила Распадская угольная компания.

«Все площадки доступны для горожан. У калтанцев всех возрастов появилась возможность заниматься на турниках, брусьях и уличных тренажерах. Спортивные площадки и детские игровые комплексы выполнены с использованием современных материалов и технологий, сертифицированы и соответствуют требованиям ГОСТ», — говорится в сообщении.

В церемонии открытия участвовали советник вице-президента-руководителя Дивизиона «Сибирь» по общим вопросам Андрей Денякин и начальник управления социального развития Распадской угольной компании Елена Максимова.

«ЕВРАЗ стремится улучшать условия в городах присутствия, создавая комфортную среду для жителей региона. В прошлом году в Калтане при участии компании была открыта детская игровая площадка. В 2019 году здесь появилось сразу четыре новых участка для игр и занятий спортом. Распадская угольная компания выделила 2,7 млн руб. на их благоустройство», — отметил Андрей Денякин.

В Калтане проживают работники шахт, обогатительных фабрик, вспомогательных предприятий Распадской угольной компании. Более 800 детей работников РУК проживает на территории Калтанского городского округа.

На протяжении нескольких лет в Кемеровской области реализуется проект «ЕВРАЗ — городу», который направлен на улучшение инфраструктуры в городах присутствия компании. Одним из направлений социального проекта является благоустройство территорий для отдыха и занятий спортом.

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