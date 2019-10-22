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Минфин предлагает повысить минимальные цены на водку в РФ с 2020 года
22 октябрь 2019 (11:02)
УрБК, Москва, 22.10.2019. Министерство финансов РФ предлагает повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России с 1 января 2020 года. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на проект соответствующего приказа министерства.
МРЦ на водку с 2020 года может вырасти на 7%, с 215 до 230 руб. за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции. Закупочную цену водки у производителя предлагается повысить на 6,6%, до 193 руб. за полулитровую бутылку (со 181 руб.), оптовую — на 7%, до 199 руб. (со 186 руб.).
Минимальная розничная цена на коньяк может возрасти на 11,6%, до 433 руб. за бутылку 0,5 литра (с текущих 388 руб.), на бренди — на 2,6%, с 307 руб. до 315 руб. Закупочные цены на коньяк и бренди у производителя могут вырасти до 342 руб. (на 4%) и до 249 руб. (на 4,2%) за 0,5 литра готовой продукции, оптовые цены — до 359 руб. (на 6,2%) и до 261 руб. (на 4,4%) соответственно.
В Минфине сообщают, что увеличение минимальных цен связано с уровнем инфляции, а также с повышением ставок акциза на алкоголь. С 1 января 2020 года ставка акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта более 9% (кроме пива, вина, игристого вина) вырастет до 544 руб. за литр безводного спирта с 523 руб.
Отметим, ранее министерство опубликовало проект приказа, согласно которому с начала будущего года может также повыситься минимальная цена на пищевой этиловый спирт — на 16%, до 57 руб. за литр безводного спирта.
Последний раз минимальная цена на пищевой этиловый спирт повышалась осенью 2015 года, тогда она выросла до 49 руб. за литр безводного спирта с 43 руб.
В России также установлена минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское), она составляет 164 руб. за 0,75 литра готовой продукции. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.
МРЦ на водку с 2020 года может вырасти на 7%, с 215 до 230 руб. за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции. Закупочную цену водки у производителя предлагается повысить на 6,6%, до 193 руб. за полулитровую бутылку (со 181 руб.), оптовую — на 7%, до 199 руб. (со 186 руб.).
Минимальная розничная цена на коньяк может возрасти на 11,6%, до 433 руб. за бутылку 0,5 литра (с текущих 388 руб.), на бренди — на 2,6%, с 307 руб. до 315 руб. Закупочные цены на коньяк и бренди у производителя могут вырасти до 342 руб. (на 4%) и до 249 руб. (на 4,2%) за 0,5 литра готовой продукции, оптовые цены — до 359 руб. (на 6,2%) и до 261 руб. (на 4,4%) соответственно.
В Минфине сообщают, что увеличение минимальных цен связано с уровнем инфляции, а также с повышением ставок акциза на алкоголь. С 1 января 2020 года ставка акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта более 9% (кроме пива, вина, игристого вина) вырастет до 544 руб. за литр безводного спирта с 523 руб.
Отметим, ранее министерство опубликовало проект приказа, согласно которому с начала будущего года может также повыситься минимальная цена на пищевой этиловый спирт — на 16%, до 57 руб. за литр безводного спирта.
Последний раз минимальная цена на пищевой этиловый спирт повышалась осенью 2015 года, тогда она выросла до 49 руб. за литр безводного спирта с 43 руб.
В России также установлена минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское), она составляет 164 руб. за 0,75 литра готовой продукции. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.
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