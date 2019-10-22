Новости дня
ММК принимает участие в Азербайджанской международной выставке «Строительство»
22 октябрь 2019 (10:42)
УрБК, Магнитогорск, 22.10.2019. Сегодня в столице Азербайджана открывается 25-я юбилейная Азербайджанская международная выставка «Строительство» (Baku Build 2019), участие в которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат.
Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», предприятие является постоянным участником этого крупного выставочного мероприятия, поскольку рынок Азербайджана традиционно представляет большой интерес для Магнитки.
«Азербайджан — один из крупнейших потребителей металлопродукции комбината среди стран СНГ. В 2016 году поставки ММК в адрес этой страны превысили 130 тыс. т. На стенде ММК будет представлен широкий спектр металлопродукции, в первую очередь строительного значения — сортовой прокат, рулонный и листовой горячекатаный и холоднокатаный прокат, оцинкованная металлопродукция и прокат с полимерным покрытием, метизная продукция.
25-я Азербайджанская международная выставка «Строительство» (BakuBuild 2019) проходит с 22 по 25 октября в Баку Экспо Центре. Мероприятие собрало свыше 200 компаний из Европы, Азии и СНГ. В выставке принимают участие национальные группы Германии, Ирана, Италии, ОАЭ, Турции и других стран.
На выставке BakuBuild 2019 можно ознакомиться с такими секторами, как строительные материалы, кровля и изоляция, интерьер, отделочные материалы, дизайн, краски, лаки и напольные покрытия, ландшафтная архитектура и дизайн, фасады, окна, двери, строительное оборудование и технологии, металлопрокат, свето- и электротехническая продукция.
Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», предприятие является постоянным участником этого крупного выставочного мероприятия, поскольку рынок Азербайджана традиционно представляет большой интерес для Магнитки.
«Азербайджан — один из крупнейших потребителей металлопродукции комбината среди стран СНГ. В 2016 году поставки ММК в адрес этой страны превысили 130 тыс. т. На стенде ММК будет представлен широкий спектр металлопродукции, в первую очередь строительного значения — сортовой прокат, рулонный и листовой горячекатаный и холоднокатаный прокат, оцинкованная металлопродукция и прокат с полимерным покрытием, метизная продукция.
25-я Азербайджанская международная выставка «Строительство» (BakuBuild 2019) проходит с 22 по 25 октября в Баку Экспо Центре. Мероприятие собрало свыше 200 компаний из Европы, Азии и СНГ. В выставке принимают участие национальные группы Германии, Ирана, Италии, ОАЭ, Турции и других стран.
На выставке BakuBuild 2019 можно ознакомиться с такими секторами, как строительные материалы, кровля и изоляция, интерьер, отделочные материалы, дизайн, краски, лаки и напольные покрытия, ландшафтная архитектура и дизайн, фасады, окна, двери, строительное оборудование и технологии, металлопрокат, свето- и электротехническая продукция.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ММК принимает участие в выставке Vietnam Expo 2019 в Ханое
- ММК представит свою продукцию на международной выставке в Узбекистане
- ММК представил продукцию на международной выставке в Азербайджане
- ММК принимает участие в международной строительной выставке в Узбекистане
- ММК принимает участие в строительной выставке WorldBuild Baku 2017