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На головном предприятии УГМК в Верхней Пышме произошел разлив меди

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. На головном предприятии УГМК в Верхней Пышме произошел разлив меди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«21 октября в 23.30 по местному времени поступило сообщение о возгорании в медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь». На площади 10 кв. м. произошел розлив жидкой меди из медеплавильной печи. Из цеха были эвакуированы 50 человек. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.



В ведомстве отмечают, что работники цеха произвели охлаждение вытекшего сплава меди путем засыпания черновой меди. К месту происшествия выезжали 14 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека.



«Задействовать силы МЧС в ликвидации розлива сплава не потребовалось. В 00.25 с места вызова был дан общий отбой. После ликвидации последствий ЧП цех работает в штатном режиме», — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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