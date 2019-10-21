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Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию

УрБК, Москва, 21.10.2019. Компания «ММС Рус» объявила о прекращении поставок модели внедорожника Mitsubishi Pajero в Россию. Последняя партия этой модели из 500 машин поступит в продажу в России в ноябре.



«Компания «ММС Рус» объявляет о прекращении поставок Mitsubishi Pajero в Россию. В ознаменование этого события в продажу поступает последняя партия модели из 500 машин, которые появятся в официальных дилерских центрах с 1 ноября 2019 года», — говорится в сообщении российского дистрибьютора марки.



Автомобиль Mitsubishi Pajero первого поколения дебютировал на Токийском автосалоне в октябре 1981 года, напоминает агентство «Прайм».

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