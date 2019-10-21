Новости дня

Екатеринбургский дизайнер обвинил коллег в присвоении идеи интерьера





По



«Я очень не люблю такие «компетишены». Во первых, чисто психологически, неприятно работать, когда ты должен с кем-то соревноваться, когда нужно «обогнать» конкурента. Дизайн – это что, забег, чтобы заказчика развлечь? Во вторых, конечно, странно и вроде как глупо тратить деньги на два дизайн-проекта, но, видимо, заказчик преследовал свои цели, и теперь понятно какие. Ну, это все лирика мысли... В итоге работу всё же начали», — отмечает Меркулов (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).



По его словам, бюро «Ртуть» разработало две концепции оформления помещений, в том числе центральный элемент декора в виде стены с элементами фирменного бренда заведения.



«Основной фишкой интерьера зачастую является какая-то акцентная стена. Для Софритас нужно было придумать что-то подобное. Из рефа взяли идею использовать фанеру в отделке стен и мебели, а также идею гипсовой рельефной стены, а из брендбука взяли паттерн, чтобы отразить фирменный стиль в интерьере. Обесцветив бесновавшиеся Corel’овской палитрой треугольники с кругами, мы получили прекрасный, сдержанный элемент интерьера. Хоть сейчас на стену лепи! В фанере решили вырезать тот же паттерн и использовать вырезанное как рельеф для белой стены1», — пишет Антон Меркулов (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).



По его словам, в начале августа от предложенного проекта Антон Сафронов в итоге отказался и предпочел работать со вторым дизайнером — Татьяной Шапрановой из бюро «Мед». Именно их проект в итоге был принят для оформления «Софритас».



Однако в середине октября сотрудники студии «Ртуть» обнаружили, что итоговый проект, опубликованный на сайте студии «Мед» и в ее корпоративном Instagram, до степени смешения напоминает предложенный Антоном Меркуловым, вплоть до подбора мебели и керамической плитки. «Акцентная стена» и резные фанерные стены в нем также присутствуют.



«Нельзя же взять и так прогнуться под клиента, что позаимствовать идею из проекта коллег, которые работают над тем же самым объектом? Или все-таки можно? Или я в этой жизни ничего не понимаю?», — негодует дизайнер.



При этом Антон Меркулов отмечает, что к Антону Сафронову у него никаких претензий нет: заказчики за работу полностью рассчитались, подписали акты приемки выполненных работ. УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Екатеринбургский дизайнер Антон Меркулов обвинил конкурентов в плагиате. По его словам, дизайнерское бюро «Мед» разместило на своем официальном сайте и в корпоративном Instagram дизайнерские решения, которые были разработаны самим Меркуловым и его компанией «Ртуть. Дизайн интерьеров». Об этом дизайнер рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.По словам дизайнера, в июне к нему обратился ресторатор Антон Сафронов с предложением разработать интерьер для нового фастфуд-проекта в мексиканском стиле «Софритас». При этом ресторатор предупредил Меркулова, что над проектом будет работать еще одна группа дизайнеров.«Я очень не люблю такие «компетишены». Во первых, чисто психологически, неприятно работать, когда ты должен с кем-то соревноваться, когда нужно «обогнать» конкурента. Дизайн – это что, забег, чтобы заказчика развлечь? Во вторых, конечно, странно и вроде как глупо тратить деньги на два дизайн-проекта, но, видимо, заказчик преследовал свои цели, и теперь понятно какие. Ну, это все лирика мысли... В итоге работу всё же начали», — отмечает Меркулов (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).По его словам, бюро «Ртуть» разработало две концепции оформления помещений, в том числе центральный элемент декора в виде стены с элементами фирменного бренда заведения.«Основной фишкой интерьера зачастую является какая-то акцентная стена. Для Софритас нужно было придумать что-то подобное. Из рефа взяли идею использовать фанеру в отделке стен и мебели, а также идею гипсовой рельефной стены, а из брендбука взяли паттерн, чтобы отразить фирменный стиль в интерьере. Обесцветив бесновавшиеся Corel’овской палитрой треугольники с кругами, мы получили прекрасный, сдержанный элемент интерьера. Хоть сейчас на стену лепи! В фанере решили вырезать тот же паттерн и использовать вырезанное как рельеф для белой стены1», — пишет Антон Меркулов (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).По его словам, в начале августа от предложенного проекта Антон Сафронов в итоге отказался и предпочел работать со вторым дизайнером — Татьяной Шапрановой из бюро «Мед». Именно их проект в итоге был принят для оформления «Софритас».Однако в середине октября сотрудники студии «Ртуть» обнаружили, что итоговый проект, опубликованный на сайте студии «Мед» и в ее корпоративном Instagram, до степени смешения напоминает предложенный Антоном Меркуловым, вплоть до подбора мебели и керамической плитки. «Акцентная стена» и резные фанерные стены в нем также присутствуют.«Нельзя же взять и так прогнуться под клиента, что позаимствовать идею из проекта коллег, которые работают над тем же самым объектом? Или все-таки можно? Или я в этой жизни ничего не понимаю?», — негодует дизайнер.При этом Антон Меркулов отмечает, что к Антону Сафронову у него никаких претензий нет: заказчики за работу полностью рассчитались, подписали акты приемки выполненных работ.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:47</span><br /><strong>Екатеринбургский дизайнер обвинил коллег в присвоении идеи интерьера</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Екатеринбургский дизайнер Антон Меркулов обвинил конкурентов в плагиате. По его словам, дизайнерское бюро «Мед» разместило на своем официальном сайте и в корпоративном Instagram дизайнерские решения, которые были разработаны самим Меркуловым и его компанией «Ртуть. Дизайн интерьеров». Об этом дизайнер рассказал на своей странице в социальной сети Facebook. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090752-ekaterinburgskiy-dizayner-obvinil-kolleg-v-prisvoenii-idei-interera.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: