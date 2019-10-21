Скептицизм как способ защиты собственных средств

В Екатеринбурге всего за 9 месяцев 2019 года совершено 1 тыс. 335 мошеннических преступлений. Об этом на пресс-конференции заявил начальник отделения по борьбе с мошенничествами ОУР городского УМВД России майор полиции Игорь Каргаполов. Он также отметил, что преступники стали чаще использовать интернет и телефонные звонки (727 преступлений) по сравнению с личной встречей с жертвой (608 преступлений).По его словам, на сегодняшний день происходит огромное количество хищений средств с банковских карт. Когда неизвестный, представляясь сотрудником финансовой организации, под каким-либо предлогом просит назвать пин-код, пароль от мобильного банка или совершить некие операции у банкомата.«Данной категории преступлений подвержены не только пенсионеры, но и люди более молодого поколения. Все зависит от финансовой грамотности населения, как люди относятся к пластиковым картам, счетам и вкладам», — сказал Игорь Каргаполов.Он заявил, что до конца года уже запланирован ряд профилактических мероприятий, направленных на предотвращение мошеннических преступлений — несколько пресс-конференций, размещение стендов с дополнительной информацией в финансовых организациях, проведение встреч с пенсионерами, оперативное реагирование на совершение мошеннических действий.«Потерпевшего находят на улице, приводят в банк. Сотрудники видят, что за пенсионером стоят люди подозрительной внешности, и когда он снимет деньги, они заберут их. В этом случае сотрудники банка тянут время, звонят в правоохранительные органы, и тогда мы можем оперативно предотвратить преступление», — пояснил Игорь Каргаполов.На территории города до сих пор часто используют такой вид мошенничества, как снятие порчи, хищение денежных средств под видом соцработника или сотрудника других служб, телефонные мошенничества в сети интернет.При этом наблюдается и положительная тенденция. Количество преступлений, когда по телефону сообщают о том, что их родственник попал в больницу, сократилось практически на 50%. Это связывают с информированностью населения и профилактическими мероприятиями.Тем не менее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова отметила рост суммы, которую потеряли пострадавшие от действий потребительских кооперативов. Количество потерянных денег уже достигает 1 млрд руб. а пострадавших уже несколько тысяч.Омбудсмен подчеркнула, что эти кооперативы и по сей день работают на сбор денег с малоинформированного населения. Дело в том, что после запрета финансовых пирамид мошенники стали прикрываться различными не запрещенными формами организаций.Начальник управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в УрФО Уральского Главного управления ЦБ РФ Сергей Кокоулин рассказал, что несмотря на то, что общероссийская статистика показывает снижение количества жалоб на легальные финансовые организации, их число в Свердловской области показало рост на 8%.«Несколько сложнее обстоит дело, когда речь заходит именно о мошеннических действиях и деятельности нелегальных организаций. У Банка России налажено тесное взаимодействие с правоохранительными органами, существуют межведомственные комиссии, и все вопросы взаимодействия они обсуждают и решают, чтобы прекратить деятельность нелегальных организаций», — сказал он.Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, в свою очередь, призвала обращать внимание и на тех, кто вызвался помочь в тот момент, когда люди поняли, что их обманули. Зачастую под финансовыми или юридическими компаниями тоже прячутся мошенники. Граждане приносят им деньги за услуги и вновь их теряют, не получив обещанного.Татьяна Мерзлякова рассказала, что мошенники также приглашают на различные медицинские, косметологические и экстрасенсорные услуги и на месте оформляют кредит, если у граждан на них не хватает денег.Эксперты призвали скептически относиться ко всей информации, которую потребителям пытаются внушить. Самое основное правило: если вам звонят по телефону и представляются сотрудником банка, стоит прекратить общение и позвонить на горячую линию банка. А что касается правил поведения — очень важно следить за своими персональными данными, где они у вас хранятся. Не стоит хранить сканы и фото вашего паспорта в электронной почте, компьютере или смартфоне. Банковская карта все время должна находиться в пределах вашей видимости и быть недоступной для третьих лиц.