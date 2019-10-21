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Агентство S&P подтвердило стабильный прогноз по рейтингу УБРиР
21 октябрь 2019 (16:27)
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) на уровне «B-/B» с прогнозом «Стабильный». Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
«Прогноз «Стабильный» по рейтингам банка отражает мнение S&P Global Ratings о том, что в ближайшие 12 месяцев банк сохранит прочную рыночную позицию и клиентскую базу в Уральском регионе, а также будет поддерживать адекватное качество активов и стабильные показатели фондирования и ликвидности», — говорится в отчете.
Также эксперты отметили, что банк имеет диверсифицированную ресурсную базу благодаря большой доле долгосрочных застрахованных депозитов клиентов, а взвешенное управление ликвидностью поддерживает стабильность бизнеса.
«По нашему мнению, прочные позиции банка на региональном рынке позволяют ему поддерживать объем бизнеса и быть менее уязвимым в условиях конкуренции с государственными банками», — добавили аналитики S&P.
Президент УБРиР Антон Соловьев отмечает, что итоги отчета S&P закономерно отражают деятельность банка. В планах УБРиР в ближайшие несколько лет — улучшение показателей по прибыли за счет роста объемов кредитования преимущественно в розничном сегменте, а также за счет продажи дополнительных сервисов и услуг, необходимых клиенту.
«Последние несколько лет стали для банка по-настоящему клиентоцентричными: все изменения услуг и сервисов стали возможными только благодаря нашим клиентам. Сейчас мы совершили новый рывок в развитии и создали кросс-функциональные продуктовые команды, которые должны разнообразить розничную линейку и вывести качество наших финансовых инструментов на еще более высокий уровень. Мы направили фокус на совершенствование и модернизацию IT-систем, что существенно упростит клиентам получение услуг банка. УБРиР будет продолжать меняться и совершенствоваться, и в основе нашей трансформации будут находиться клиентские ценности», — подчеркнул Антон Соловьев.
Напомним, согласно международным стандартам финансовой отчетности, на 1 июля 2019 года активы финансовой группы УБРиР составили 323,9 млрд руб., пассивы — 306,4 млрд руб.
«Прогноз «Стабильный» по рейтингам банка отражает мнение S&P Global Ratings о том, что в ближайшие 12 месяцев банк сохранит прочную рыночную позицию и клиентскую базу в Уральском регионе, а также будет поддерживать адекватное качество активов и стабильные показатели фондирования и ликвидности», — говорится в отчете.
Также эксперты отметили, что банк имеет диверсифицированную ресурсную базу благодаря большой доле долгосрочных застрахованных депозитов клиентов, а взвешенное управление ликвидностью поддерживает стабильность бизнеса.
«По нашему мнению, прочные позиции банка на региональном рынке позволяют ему поддерживать объем бизнеса и быть менее уязвимым в условиях конкуренции с государственными банками», — добавили аналитики S&P.
Президент УБРиР Антон Соловьев отмечает, что итоги отчета S&P закономерно отражают деятельность банка. В планах УБРиР в ближайшие несколько лет — улучшение показателей по прибыли за счет роста объемов кредитования преимущественно в розничном сегменте, а также за счет продажи дополнительных сервисов и услуг, необходимых клиенту.
«Последние несколько лет стали для банка по-настоящему клиентоцентричными: все изменения услуг и сервисов стали возможными только благодаря нашим клиентам. Сейчас мы совершили новый рывок в развитии и создали кросс-функциональные продуктовые команды, которые должны разнообразить розничную линейку и вывести качество наших финансовых инструментов на еще более высокий уровень. Мы направили фокус на совершенствование и модернизацию IT-систем, что существенно упростит клиентам получение услуг банка. УБРиР будет продолжать меняться и совершенствоваться, и в основе нашей трансформации будут находиться клиентские ценности», — подчеркнул Антон Соловьев.
Напомним, согласно международным стандартам финансовой отчетности, на 1 июля 2019 года активы финансовой группы УБРиР составили 323,9 млрд руб., пассивы — 306,4 млрд руб.
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