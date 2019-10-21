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В Екатеринбурге с начала года совершено более 1,3 тыс. мошеннических преступлений

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. В Екатеринбурге с января по сентябрь 2019 года совершено 1 тыс. 335 мошеннических преступлений. Об этом на пресс-конференции заявил начальник отделения по борьбе с мошенничествами ОУР городского УМВД России майор полиции Игорь Каргаполов.



По его словам, на сегодняшний день происходит огромное количество хищений средств с банковских карт. Когда неизвестный, представляясь сотрудником финансовой организации, под каким-либо предлогом просит назвать пин-код, пароль от мобильного банка или совершить некие операции у банкомата.



«Данной категории преступлений подвержены не только пенсионеры, но и люди более молодого поколения. Все зависит от финансовой грамотности населения, как люди относятся к пластиковым картам, счетам и вкладам», — сказал Игорь Каргаполов.



Он также отметил, что преступники стали чаще использовать интернет и телефонные звонки (727 преступлений) по сравнению с личной встречей с жертвой (608 преступлений).



Игорь Каргаполов заявил, что до конца года уже запланирован ряд профилактических мероприятий, направленных на предотвращение мошеннических преступлений — несколько пресс-конференций, размещение стендов с дополнительной информацией в финансовых организациях, проведение встреч с пенсионерами, оперативное реагирование на совершение мошеннических действий.

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