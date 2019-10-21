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Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро вырос на 4 коп.
21 октябрь 2019 (15:08)
УрБК, Москва, 21.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 октября 2019 года. Курс долл. США снизился на 19,36 коп. до 63,76 руб., евро вырос на 3,97 коп. до 71,16 руб.
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