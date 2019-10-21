Новости дня

Житель Кушвинского района обвиняется в незаконной рубке леса с ущербом свыше 3,6 млн рублей

21 октябрь 2019 (15:00)

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Житель деревни Мостовой города Кушвы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждения, совершенная в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

«По версии следствия, обвиняемый в январе 2017 года, находясь в районе деревни Мостовая на территории города Кушвы, умышленно совершил незаконную рубку лесных насаждений в объеме 252 кубометров, причинив лесному фонду Российской Федерации ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 3,6 млн руб.», — комментируют в ведомстве.

В ходе предварительного следствия удалось добиться наложения ареста на имущество обвиняемого на сумму свыше 3,3 млн руб., в том числе на жилой дом, земельный участок и 14 автомобилей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кушвинский городской суд.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: