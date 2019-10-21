Новости дня

Житель Кушвинского района обвиняется в незаконной рубке леса с ущербом свыше 3,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Житель деревни Мостовой города Кушвы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждения, совершенная в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.



«По версии следствия, обвиняемый в январе 2017 года, находясь в районе деревни Мостовая на территории города Кушвы, умышленно совершил незаконную рубку лесных насаждений в объеме 252 кубометров, причинив лесному фонду Российской Федерации ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 3,6 млн руб.», — комментируют в ведомстве.



В ходе предварительного следствия удалось добиться наложения ареста на имущество обвиняемого на сумму свыше 3,3 млн руб., в том числе на жилой дом, земельный участок и 14 автомобилей.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кушвинский городской суд.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:00</span><br /><strong>Житель Кушвинского района обвиняется в незаконной рубке леса с ущербом свыше 3,6 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Житель деревни Мостовой города Кушвы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждения, совершенная в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090744-zhitel-kushvinskogo-rayona-obvinyaetsya-v-nezakonnoy-rubke-lesa-s-uscherbom-svyshe-36-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: