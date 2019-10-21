Новости дня

Александр Высокинский вошел в состав официальной делегации Среднего Урала в Республику Беларусь

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вошел в состав официальной делегации Свердловской области в Республику Беларусь. В данный момент он находится в городе Минске, говорится в сообщении на официальном сайте города.



Цель визита делегации во главе с губернатором региона Евгением Куйвашевым — презентация инвестиционного потенциала Свердловской области, а также серия деловых встреч для расширения торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.



«В рамках официального визита делегации Свердловской области руководители города примут участие в заседании совета делового сотрудничества Свердловской области и Республики Беларусь при участии губернатора Евгения Куйвашева и заместителя премьер-министра Республики Беларусь Игоря Ляшенко. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский выступит с докладом о межмуниципальном сотрудничестве городов Республики Беларусь и Свердловской области», — говорится в информационном сообщении.



Кроме того, в рамках визита члены делегации посетят белорусские предприятия «УКХ «Белкоммунмаш», ОАО «Амкодор», ОАО «БелАЗ», ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ». Уже заключены соглашения о сотрудничестве между Чкаловским, Ленинским районами уральской столицы с Советским и Московским районами муниципалитетов Республики Беларусь.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">21 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:54</span><br /><strong>Александр Высокинский вошел в состав официальной делегации Среднего Урала в Республику Беларусь</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вошел в состав официальной делегации Свердловской области в Республику Беларусь. В данный момент он находится в городе Минске, говорится в сообщении на официальном сайте города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090741-aleksandr-vysokinskiy-voshel-v-sostav-oficialnoy-delegacii-srednego-urala-v-respubliku-belarus.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: