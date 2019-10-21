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Александр Высокинский вошел в состав официальной делегации Среднего Урала в Республику Беларусь
21 октябрь 2019 (13:54)
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вошел в состав официальной делегации Свердловской области в Республику Беларусь. В данный момент он находится в городе Минске, говорится в сообщении на официальном сайте города.
Цель визита делегации во главе с губернатором региона Евгением Куйвашевым — презентация инвестиционного потенциала Свердловской области, а также серия деловых встреч для расширения торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.
«В рамках официального визита делегации Свердловской области руководители города примут участие в заседании совета делового сотрудничества Свердловской области и Республики Беларусь при участии губернатора Евгения Куйвашева и заместителя премьер-министра Республики Беларусь Игоря Ляшенко. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский выступит с докладом о межмуниципальном сотрудничестве городов Республики Беларусь и Свердловской области», — говорится в информационном сообщении.
Кроме того, в рамках визита члены делегации посетят белорусские предприятия «УКХ «Белкоммунмаш», ОАО «Амкодор», ОАО «БелАЗ», ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ». Уже заключены соглашения о сотрудничестве между Чкаловским, Ленинским районами уральской столицы с Советским и Московским районами муниципалитетов Республики Беларусь.
Цель визита делегации во главе с губернатором региона Евгением Куйвашевым — презентация инвестиционного потенциала Свердловской области, а также серия деловых встреч для расширения торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.
«В рамках официального визита делегации Свердловской области руководители города примут участие в заседании совета делового сотрудничества Свердловской области и Республики Беларусь при участии губернатора Евгения Куйвашева и заместителя премьер-министра Республики Беларусь Игоря Ляшенко. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский выступит с докладом о межмуниципальном сотрудничестве городов Республики Беларусь и Свердловской области», — говорится в информационном сообщении.
Кроме того, в рамках визита члены делегации посетят белорусские предприятия «УКХ «Белкоммунмаш», ОАО «Амкодор», ОАО «БелАЗ», ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ». Уже заключены соглашения о сотрудничестве между Чкаловским, Ленинским районами уральской столицы с Советским и Московским районами муниципалитетов Республики Беларусь.
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