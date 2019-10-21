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Каждая десятая российская компания планирует провести сокращение персонала в 2020 году

21 октябрь 2019 (13:38)

УрБК, Москва, 21.10.2019. Практически каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в 2020 году, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter. Специалисты сервиса опросили около 150 российских работодателей.

Лишь 19% работодателей заявили о сокращении численности персонала в этом году, более половины (49%) сообщила о ее увеличении.

По данным исследования, сокращения проводились в каждой четвертой крупной компании. При этом оклады сотрудников увеличились в 43% фирм и предприятий, в 53% — остались без изменений, а об уменьшении окладов заявил лишь 1% работодателей.

Большинство компаний позитивно оценивают перспективы 2020 года. 62% прогнозируют рост численности персонала, о возможных сокращениях заявили всего 9% опрошенных (в прошлом году — 21%). Почти половина (49%) работодателей заявили, что оценивают свое положение на рынке как стабильное, подчеркнули авторы исследования.

При этом около половины работодателей рассчитывают на увеличение окладов в 2020 году. По данным Минтруда, рынок труда сейчас находится в стабильном состоянии, компании заявили в службы занятости 1,7 млн вакансий. В 2020 году власти ожидают роста реальных заработных плат на 2%, сообщили в Минэкономразвития.

Отметим, в 2018 году о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.

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