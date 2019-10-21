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В санитарно-защитной зоне Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС» высадили 80 молодых деревьев

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. В санитарно-защитной зоне Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» высадили 80 молодых деревьев: 30 пирамидальных тополей, 30 остролистных кленов и 20 елей. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Тополя и часть кленовых саженцев будут расти перед забором, который отделяет предприятие от автодороги, ведущей в поселок Фабрика. Молодые ели посадили там же, а оставшиеся клены — вдоль механического цеха. Это северная сторона предприятия, где сосредоточено большинство его корпусов», — говорится в сообщении.



По словам начальника экоаналитической лаборатории предприятия Галины Чуваневой, пирамидальные тополя, в отличие от классических тополей, не дают пуха. Кроме того, они, как и остролистные клены, обладают широкой листвой, которая служит дополнительным барьером от шума и пыли.



«Проект благоустройства санитарно-защитной зоны Сухоложского подразделения предполагает сохранение растущих там растений и деревьев. Сотрудники предприятия обрабатывают почву, обрезают деревья и кустарники, а также высаживают новые», — отмечают в пресс-службе.



В общей сложности в 2019 году на озеленение Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» было выделено более 160 тыс. руб. Летом работники высадили 10 саженцев елей и 17 молодых лип возле станции биологической очистки сточных вод (БИОС).

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