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В Екатеринбурге уничтожено 5 тонн зараженных персиков из Ирана

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. 18 октября 2019 года на полигоне бытовых отходов в Екатеринбурге уничтожено 5,05 т персиков, зараженных восточной плодожоркой.



По сообщению Управления Россельхознадзора по Свердловской области, ведомство осуществило карантинный фитосанитарный контроль партии свежих нектаринов в количестве 12,48 т и персиков — 5,05 т, ввезенных из исламской Республики Иран.



Во всей партии персиков обнаружены живые личинки и гусеницы восточной плодожорки. Продукция уничтожена методом денатурирования (смешивания с землей).

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